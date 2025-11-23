2025明治安田J2リーグ第37節が23日に行われた。
V・ファーレン長崎が水戸ホーリーホックとの天王山を制して首位に浮上。ただ、ジェフユナイテッド千葉も勝利したことで、今節で長崎の昇格は決まらなかった。
RB大宮アルディージャは徳島ヴォルティスとの直接対決に敗れて、自動昇格の可能性が消滅。一方、徳島は2位の水戸と勝ち点差「3」に縮め、2位フィニッシュへの望みをつないだ。
最終節まで自動昇格が1チームも決まらない史上稀に見る大混戦だ。長崎、水戸、千葉、徳島が“四つ巴”の争いに臨む。徳島と長崎は徳島ホームで直接対決し、水戸は残留が決まった大分トリニータと、千葉は主砲マルクス・ヴィニシウスを警告累積で欠くFC今治とそれぞれホームで戦う。
6位ベガルタ仙台は敵地でブラウブリッツ秋田とドロー。7位ジュビロ磐田はモンテディオ山形と劇的なドローでプレーオフ圏進出への望みを繋いだが、8位サガン鳥栖は藤枝MYFCと引き分けて1年でのJ1復帰の可能性が消滅した。
残留争いも最終節までもつれることになった。自動降格枠が残り2つなのに対し、降格の可能性があるのは3チーム。17位ロアッソ熊本は勝てば自力で残留決定だったが、愛媛FCに追いつかれたことで残留決定ならず。カターレ富山は劇的な勝利でヴァンフォーレ甲府を下して18位に浮上し、レノファ山口FCはドローで首の皮一枚繋がっている。
今節の試合結果と順位表、最終節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第37節
▼11月23日（日・祝）
大分トリニータ 0－1 ジェフユナイテッド千葉
V・ファーレン長崎 2－1 水戸ホーリーホック
ブラウブリッツ秋田 0－0 ベガルタ仙台
いわきFC 0－0 レノファ山口FC
RB大宮アルディージャ 1－2 徳島ヴォルティス
ヴァンフォーレ甲府 0－1 カターレ富山
ジュビロ磐田 2－2 モンテディオ山形
藤枝MYFC 0－0 サガン鳥栖
FC今治 1－1 北海道コンサドーレ札幌
愛媛FC 1－1 ロアッソ熊本
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 長崎（69／＋19）
2位 水戸（67／＋19）
───────自動昇格圏───────
3位 千葉（66／＋17）
4位 徳島（64／＋21）
5位 大宮（63／＋22）
6位 仙台（62／＋12）
──────昇格PO出場圏──────
7位 磐田（61／＋7）
8位 鳥栖（58／＋4）
9位 いわき（53／＋10）
10位 今治（53／＋5）
11位 山形（50／＋3）
12位 札幌（50／－16）
13位 甲府（43／－8）
14位 秋田（43／－13）
15位 藤枝（39／－8）
16位 大分（38／－15）
17位 熊本（36／－16）
───────自動降格圏───────
18位 富山（34／－18）
19位 山口（33／－12）
20位 愛媛（22／－33）
▼11月29日（土）
14:00 札幌 vs 愛媛
14:00 仙台 vs いわき
14:00 山形 vs 藤枝
14:00 水戸 vs 大分
14:00 千葉 vs 今治
14:00 富山 vs 秋田
14:00 山口 vs 大宮
14:00 徳島 vs 長崎
14:00 鳥栖 vs 磐田
14:00 熊本 vs 甲府