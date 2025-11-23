2025明治安田J2リーグ第37節が23日に行われた。

V・ファーレン長崎が水戸ホーリーホックとの天王山を制して首位に浮上。ただ、ジェフユナイテッド千葉も勝利したことで、今節で長崎の昇格は決まらなかった。

RB大宮アルディージャは徳島ヴォルティスとの直接対決に敗れて、自動昇格の可能性が消滅。一方、徳島は2位の水戸と勝ち点差「3」に縮め、2位フィニッシュへの望みをつないだ。

最終節まで自動昇格が1チームも決まらない史上稀に見る大混戦だ。長崎、水戸、千葉、徳島が“四つ巴”の争いに臨む。徳島と長崎は徳島ホームで直接対決し、水戸は残留が決まった大分トリニータと、千葉は主砲マルクス・ヴィニシウスを警告累積で欠くFC今治とそれぞれホームで戦う。

6位ベガルタ仙台は敵地でブラウブリッツ秋田とドロー。7位ジュビロ磐田はモンテディオ山形と劇的なドローでプレーオフ圏進出への望みを繋いだが、8位サガン鳥栖は藤枝MYFCと引き分けて1年でのJ1復帰の可能性が消滅した。

残留争いも最終節までもつれることになった。自動降格枠が残り2つなのに対し、降格の可能性があるのは3チーム。17位ロアッソ熊本は勝てば自力で残留決定だったが、愛媛FCに追いつかれたことで残留決定ならず。カターレ富山は劇的な勝利でヴァンフォーレ甲府を下して18位に浮上し、レノファ山口FCはドローで首の皮一枚繋がっている。

今節の試合結果と順位表、最終節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第37節

▼11月23日（日・祝）

大分トリニータ 0－1 ジェフユナイテッド千葉

V・ファーレン長崎 2－1 水戸ホーリーホック

ブラウブリッツ秋田 0－0 ベガルタ仙台

いわきFC 0－0 レノファ山口FC

RB大宮アルディージャ 1－2 徳島ヴォルティス

ヴァンフォーレ甲府 0－1 カターレ富山

ジュビロ磐田 2－2 モンテディオ山形

藤枝MYFC 0－0 サガン鳥栖

FC今治 1－1 北海道コンサドーレ札幌

愛媛FC 1－1 ロアッソ熊本

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 長崎（69／＋19）

2位 水戸（67／＋19）

───────自動昇格圏───────

3位 千葉（66／＋17）

4位 徳島（64／＋21）

5位 大宮（63／＋22）

6位 仙台（62／＋12）

──────昇格PO出場圏──────

7位 磐田（61／＋7）

8位 鳥栖（58／＋4）

9位 いわき（53／＋10）

10位 今治（53／＋5）

11位 山形（50／＋3）

12位 札幌（50／－16）

13位 甲府（43／－8）

14位 秋田（43／－13）

15位 藤枝（39／－8）

16位 大分（38／－15）

17位 熊本（36／－16）

───────自動降格圏───────

18位 富山（34／－18）

19位 山口（33／－12）

20位 愛媛（22／－33）

◆■J2第38節の対戦カード

▼11月29日（土）

14:00 札幌 vs 愛媛

14:00 仙台 vs いわき

14:00 山形 vs 藤枝

14:00 水戸 vs 大分

14:00 千葉 vs 今治

14:00 富山 vs 秋田

14:00 山口 vs 大宮

14:00 徳島 vs 長崎

14:00 鳥栖 vs 磐田

14:00 熊本 vs 甲府