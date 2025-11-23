自動昇格は四つ巴の争い [写真]＝金田慎平、兼子愼一郎、J.LEAGUE

　2025明治安田J2リーグ第37節が23日に行われた。

　V・ファーレン長崎が水戸ホーリーホックとの天王山を制して首位に浮上。ただ、ジェフユナイテッド千葉も勝利したことで、今節で長崎の昇格は決まらなかった。

　RB大宮アルディージャは徳島ヴォルティスとの直接対決に敗れて、自動昇格の可能性が消滅。一方、徳島は2位の水戸と勝ち点差「3」に縮め、2位フィニッシュへの望みをつないだ。

　最終節まで自動昇格が1チームも決まらない史上稀に見る大混戦だ。長崎、水戸、千葉、徳島が“四つ巴”の争いに臨む。徳島と長崎は徳島ホームで直接対決し、水戸は残留が決まった大分トリニータと、千葉は主砲マルクス・ヴィニシウスを警告累積で欠くFC今治とそれぞれホームで戦う。

　6位ベガルタ仙台は敵地でブラウブリッツ秋田とドロー。7位ジュビロ磐田はモンテディオ山形と劇的なドローでプレーオフ圏進出への望みを繋いだが、8位サガン鳥栖は藤枝MYFCと引き分けて1年でのJ1復帰の可能性が消滅した。

　残留争いも最終節までもつれることになった。自動降格枠が残り2つなのに対し、降格の可能性があるのは3チーム。17位ロアッソ熊本は勝てば自力で残留決定だったが、愛媛FCに追いつかれたことで残留決定ならず。カターレ富山は劇的な勝利でヴァンフォーレ甲府を下して18位に浮上し、レノファ山口FCはドローで首の皮一枚繋がっている。

　今節の試合結果と順位表、最終節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第37節

▼11月23日（日・祝）
大分トリニータ　0－1　ジェフユナイテッド千葉
V・ファーレン長崎　2－1　水戸ホーリーホック
ブラウブリッツ秋田　0－0　ベガルタ仙台
いわきFC　0－0　レノファ山口FC
RB大宮アルディージャ　1－2　徳島ヴォルティス
ヴァンフォーレ甲府　0－1　カターレ富山
ジュビロ磐田　2－2　モンテディオ山形
藤枝MYFC　0－0　サガン鳥栖
FC今治　1－1　北海道コンサドーレ札幌
愛媛FC　1－1　ロアッソ熊本

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　長崎（69／＋19）
2位　水戸（67／＋19）
───────自動昇格圏───────
3位　千葉（66／＋17）
4位　徳島（64／＋21）
5位　大宮（63／＋22）
6位　仙台（62／＋12）
──────昇格PO出場圏──────
7位　磐田（61／＋7）
8位　鳥栖（58／＋4）
9位　いわき（53／＋10）
10位　今治（53／＋5）
11位　山形（50／＋3）
12位　札幌（50／－16）
13位　甲府（43／－8）
14位　秋田（43／－13）
15位　藤枝（39／－8）
16位　大分（38／－15）
17位　熊本（36／－16）
───────自動降格圏───────
18位　富山（34／－18）
19位　山口（33／－12）
20位　愛媛（22／－33）

◆■J2第38節の対戦カード

▼11月29日（土）
14:00　札幌　vs　愛媛
14:00　仙台　vs　いわき
14:00　山形　vs　藤枝
14:00　水戸　vs　大分
14:00　千葉　vs　今治
14:00　富山　vs　秋田
14:00　山口　vs　大宮
14:00　徳島　vs　長崎
14:00　鳥栖　vs　磐田
14:00　熊本　vs　甲府