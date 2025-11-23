プレミアリーグ第12節が22日に行われ、リヴァプールとノッティンガム・フォレストが対戦した。

昨季のプレミアリーグを制したリヴァプールは、今季もスタートこそ悪くなかったものの、9月末からは徐々に勢いが失速。公式戦直近10試合では、3勝7敗と黒星が先行している状況だ。プレミアリーグでは6勝5敗の成績で8位につけており、首位を走るアーセナルとの勝ち点差は現時点で「8」まで広がっている。これ以上の差をつけられないため、ここから再び勢いに乗っていきたい。

そんな今節は、既に2度の監督交代を敢行するなど混沌のシーズンを過ごすノッティンガム・フォレストを本拠地『アンフィールド』に迎える。ノッティンガム・フォレストは今季、ヨーロッパリーグ（EL）を除くと、開幕戦を最後に白星から遠ざかる苦しい時期を過ごしていたが、前節はリーズを3－1で撃破。この勢いのまま、プレミアリーグで今季初の連勝を目指す。

リヴァプールに所属する遠藤航がベンチスタートとなった一戦は、序盤からホームチームが主導権を握る。8分にアレクシス・マック・アリスターがビッグチャンスを迎えると、以降もミロシュ・ケルケズやカーティス・ジョーンズらがゴールに迫るシーンを作ったが、仕留めきれない。

間違いなく序盤はリヴァプールのペースで進んだが、先にゴールを奪ったのはノッティンガム・フォレストだった。33分、この試合最初のコーナーキックを獲得すると、左からエリオット・アンダーソンがスピードのあるボールを蹴り込む。ここはボックス内でフィルジル・ファン・ダイクが跳ね返したものの、こぼれ球を拾ったムリージョが左足でシュートを沈める。劣勢を強いられていたノッティンガム・フォレストが先手を取った。

このゴールで勢いに乗ったノッティンガム・フォレストは直後の35分、右サイドからのクロスボールに反応したイゴール・ジェズスが、右足でゴールネットを揺らしたものの、ここはハンドの判定。ゴールは認められない。前半はこのままノッティンガム・フォレストの1点リードで終了した。

後半に入ると、立ち上がりの46分に再びゴールネットが揺れる。46分、左サイド大外の位置でボールを受けたニコラス・ドミンゲスが右足アウトサイドでパスをつけると、ボックス左でパスを受けたネコ・ウィリアムズが、うまくマック・アリスターと入れ替わることに成功。マイナスへの折り返しをニコロ・サヴォーナが押し込み、ノッティンガム・フォレストが大きな追加点を手にした。

ホームでこのまま終わるわけにいかないリヴァプールは55分、イブライマ・コナテを下げてウーゴ・エキティケを投入し、攻撃的な選手の数を増やすも、なかなか決定機を増やせない。

リヴァプールが1点を返せないまま終盤に突入すると、78分にはノッティンガム・フォレストがトドメを刺す。右サイドからカットインしたオマリ・ハッチンソンが、カットインでリオ・ングモハとアンドリュー・ロバートソンの間を突破し、左足でシュートを放つ。強烈な一撃は、この試合がケガからの復帰戦となったGKアリソンに阻まれたものの、こぼれ球をモーガン・ギブス・ホワイトが見逃さず、左足でグラウンダーのシュートをねじ込んだ。

試合はこのままタイムアップ。この結果、リヴァプールはインターナショナルマッチウィーク前の前節マンチェスター・シティ戦（●0－3）に続き、プレミアリーグで今季2度目の連敗を喫した。遠藤に出番はなかった。対するノッティンガム・フォレストは、今季初の連勝、そしてアウェイゲーム初勝利を掴んだ。

この後、リヴァプールは26日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節でPSVとホームで対戦。ノッティンガム・フォレストは27日、EL・リーグフェーズ第5節でマルメをホームに迎える。

【スコア】

リヴァプール 0－3 ノッティンガム・フォレスト

【得点者】

0－1 33分 ムリージョ（ノッティンガム・フォレスト）

0－2 46分 ニコロ・サヴォーナ（ノッティンガム・フォレスト）

0－3 78分 モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）