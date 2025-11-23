東京シェアハウスは11月19日、「一人暮らしの孤独感に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2025年10月28日～10月30日、首都圏で一人暮らしをしている20代～30代の男女937名を対象に、インターネットで行われた。

一人暮らしで、孤独感や寂しさを感じることがあるか

「現在の一人暮らしにおいて、孤独感や寂しさを感じる時はあるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「時々ある」で33.8%、2位が「あまりない」で31.2%、3位が「まったくない」で24.9%、4位が「頻繁にある」で10.1%という結果になった。1位と4位の回答を合計すると回答率43.9%となり、この結果から、首都圏で一人暮らしをしている20代～30代の男女の4割強が、現在の一人暮らしにおいて、孤独感や寂しさを感じることがあることが明らかになった。

プライベートな時間で、人と対面で交流する頻度

現在の一人暮らしにおいて、孤独感や寂しさを感じることがある(時々ある、頻繁にある)と回答した人を対象に「プライベートな時間で、人との対面での交流をどのくらいの頻度で行うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「月に2～3回程度」で18.9%、2位が「週に2～3回程度」で16.8%、3位が「週に1回程度」で16.3%という結果になった。「月に2～3回程度(18.9%)」という回答と「月に1回程度(13.3%)」および「ほとんどない(12.9%)」という回答を合計すると回答率45.1%となり、この結果から、首都圏での一人暮らしにおいて孤独感や寂しさを感じることがある20代～30代の男女の45%以上が、プライベートな時間で、人と対面で交流する機会が「週1回未満」しかないことがわかった。

どのような時に孤独感や寂しさを感じるか

続いて、現在の一人暮らしにおいて、孤独感や寂しさを感じることがあると回答した人を対象に「どのような時に孤独感や寂しさを感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「体調を崩した時」で48.8%、2位が「休日に誰とも会話しなかった時」で44.2%、3位が「一人で食事をしている時」で34.5%という結果になった。この結果から、孤独感や寂しさを感じる時は主に「体調を崩した時」や「休日に誰とも会話しなかった時」であることが判明した。

孤独感や寂しさを感じた時の対処方法

現在の一人暮らしにおいて、孤独感や寂しさを感じることがあると回答した人を対象に「孤独感や寂しさを感じた時、どのように対処しているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「動画配信サービスを見る」で47.1%、2位が「趣味に没頭する」で39.1%、3位が「SNSを見る・投稿する」で28.4%という結果になった。この結果から、孤独感や寂しさを感じた時の対処方法で最も多いのは、「動画配信サービスの視聴」であることが明らかになった。

対処しても孤独感や寂しさは「根本的に解消されず」

孤独感や寂しさを感じる時に何らかの対処をしていると回答した人を対象に「孤独感や寂しさを感じた時の対処によって、孤独感や寂しさは根本的に解消されていると感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「一時的に紛れているだけで解消されていない」で71.6%、2位が「根本的に解消されている」で14.5%、3位が「全く解消されていない」で13.9%という結果になった。1位と3位の回答を合計すると回答率85.5%となり、この結果から、首都圏での一人暮らしにおいて孤独感や寂しさを感じた時にその対処をしている20代～30代の男女の85%以上が、その対処によっても、孤独感や寂しさは「根本的に解消されていない」と感じていることがわかった。

人との交流を増やしたいか

孤独感や寂しさを感じる時に何らかの対処をしていると回答した人を対象に「あなたは、プライベートな時間において、人との交流を増やしたいと思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「増やしたい」で55.0%、2位が「増やしたくない」で29.9%、3位が「とても増やしたい」で10.6%という結果になった。1位と3位の回答を合計すると回答率65.6%となり、この結果から、首都圏での一人暮らしにおいて孤独感や寂しさを感じた時にその対処をしている20代～30代の男女の65%以上が、プライベートな時間において、人との交流を「増やしたい」と考えていることが明らかになった。