アマチュア時代に圧倒的な活躍を見せていても、プロの世界で輝ける選手はほんの一握りだ。高校野球の名門・大阪桐蔭高からプロ入りした選手の中にも、プロで苦しむ選手が見られた。今回は、高校時代に突出したプレーを見せたものの、プロの世界で苦しんだ大阪桐蔭高出身の選手を取り上げる。

辻内崇伸

[caption id="attachment_135501" align="alignnone" width="530"] 大阪桐蔭高時代の辻内崇伸（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：185cm／88kg

・生年月日：1987年12月25日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2005年高校生ドラフト1巡目

超高校級として話題を集めた辻内崇伸は、故障に悩まされたプロ生活を送った。

名門校の背番号「1」を背負い、3年夏の甲子園で150キロ超えのストレートを投じたことから注目度が急上昇。また、藤代高との試合では19奪三振を奪い、世代屈指の投手と呼ばれた。

高校生ドラフト1巡目で読売ジャイアンツに入団したが、肩を痛めた影響から、本来の投球を披露できず。左肘の手術によるリハビリもあり、実戦から離れる期間も過ごした。

プロ4年目こそファームで7勝をマークしたものの、一軍登板のチャンスを得られず。2012年のオープン戦で登板し、同夏に一軍昇格を果たしたが、登板機会はなかった。

最後までけがに苦しみ続け、2013年に戦力外通告を受けた辻内。大きな期待を背負って入団したが、プロでは厳しい結末が待っていた。

