“54歳”津田健次郎「日本はどうも『若い』ということに固執しすぎている」"年の重ね方"への持論を語る

＜リスナーからのメッセージ＞
「うちの父が津田さんと同い年（54歳）なのですが、私がドラマや番組を観ていると毎回『津田さんが若すぎるんだよ！』と言って、少ししょげます。その後も『何を食べたら、あんな肌になるんだろうな……』と大真面目に考え出したりしています。そこで、津田さんの“年齢不詳の秘訣”を父に教えてやってくれませんか？」
◆「老ける」をポジティブに
津田：いやいや、そうは言っても老けましたよ（笑）。ただ僕は「老ける」ことに対してネガティブに感じていないですし、逆に“どう老けていくか”がすごく大事だなと思っています。
日本はどうも「若い」ということに固執しすぎている気がするんですよね。人間は誰しも年をとるわけですし、当然シワも寄るものなので、それはそれでいいじゃないですかと。むしろ、（年をとったときに）どうカッコよく見えるかが大事じゃないかと思います。
シワの1本1本とか、そういうものが“どういう生き方をしてきたか”という年輪になっているような気がするんですよね。だから、そういうことをポジティブに捉えられる社会になっていくと、もっと面白いのにと思うんです。
だからお父さん、大丈夫ですよ！ お父さんにも素敵なところが絶対にありますし、老け方のカッコ良さみたいな……「老ける」という表現自体が良くないかもしれないですけど、そういうものが、うまく出てくるといいですよね。同い年ということなのでね、これからさらに頑張っていきましょう！ 面白いこといっぱいやっていきましょうよ！ そんな気持ちでおります。
