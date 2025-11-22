“54歳”津田健次郎「日本はどうも『若い』ということに固執しすぎている」"年の重ね方"への持論を語る

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。11月16日（日）の放送は、津田と同い年の父をもつリスナーへのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「うちの父が津田さんと同い年（54歳）なのですが、私がドラマや番組を観ていると毎回『津田さんが若すぎるんだよ！』と言って、少ししょげます。その後も『何を食べたら、あんな肌になるんだろうな……』と大真面目に考え出したりしています。そこで、津田さんの“年齢不詳の秘訣”を父に教えてやってくれませんか？」

◆「老ける」をポジティブに

津田：いやいや、そうは言っても老けましたよ（笑）。ただ僕は「老ける」ことに対してネガティブに感じていないですし、逆に“どう老けていくか”がすごく大事だなと思っています。

日本はどうも「若い」ということに固執しすぎている気がするんですよね。人間は誰しも年をとるわけですし、当然シワも寄るものなので、それはそれでいいじゃないですかと。むしろ、（年をとったときに）どうカッコよく見えるかが大事じゃないかと思います。

シワの1本1本とか、そういうものが“どういう生き方をしてきたか”という年輪になっているような気がするんですよね。だから、そういうことをポジティブに捉えられる社会になっていくと、もっと面白いのにと思うんです。

だからお父さん、大丈夫ですよ！ お父さんにも素敵なところが絶対にありますし、老け方のカッコ良さみたいな……「老ける」という表現自体が良くないかもしれないですけど、そういうものが、うまく出てくるといいですよね。同い年ということなのでね、これからさらに頑張っていきましょう！ 面白いこといっぱいやっていきましょうよ！ そんな気持ちでおります。

