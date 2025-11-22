堀田茜 結婚式のため「きれいに着たい」と思ったドレスのため週2で1年間トレーニング ストイックなボディメイクを明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。16日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、挙式前に頑張ったボディメイクのエピソードなどについて伺いました。

FUKAMI：先日、素敵な挙式をされた堀田さん。Instagramの投稿にも書かれていたと思うのですが、お式の当日までトレーニングなど、いろいろ頑張っていたそうですね。ちなみに、あらためて何を準備したのでしょうか？

堀田：トレーニングを週2で、1年間ぐらい結局通っていたかもしれません。もともと継続が苦手だったのですが、何かしら目標があるとトレーニングに通うようにしていました。

結婚式になって、自分の結婚式のためにどれだけ頑張れるだろう、というのがすごく不安でした。仕事ではないプライベートなことで、どれだけボディメンテナンスを頑張れるかなって思っていました。でも、ドレスが決まると「鎖骨が出るからここをきれいにしたい」とか、そういう欲がすごくでてきて、仕事並みに頑張れたなというのはありますね。

すみれ：すごいです！

FUKAMI：モデルさんで普段からケアしている人でも、この晴れ舞台というか、基本的には一生に一度のことなので、やっぱりちゃんと綺麗にしたいと思って仕上げたのですね。

堀田：そうですね。ここまでエンジンがかかるとは自分でも本当に思っていなくて（笑）。

FUKAMI：分かります。そのモチベーションは、やはりドレスのために。

堀田：一番はそうですね。「きれいに着たい」って思うドレスを自分で選べたので、そのドレスを見ながら、あとは外国人のモデルさんのさまざまな写真とかを見て、「ここの筋肉をもう少し出したいな」みたいなことをパーソナルトレーニングの先生に相談して、ドレスも見せて、一緒にトレーニングをしていった感じです。

FUKAMI：パーソナルトレーニング以外にされたことはありますか？

堀田：ヨガを取り入れたトレーニングだったのですが、それと並行してホットヨガに行ったり、痩身系のエステに行っていました。もともと仕事の時とかでも、週1とか、2週間に1回とかの頻度でエステに通うことはできなかったんです。でも、継続してエステに行ってみたらすごく効果が出て、トレーニングとエステを並行しておこなうのが、個人的には一番ボディケアとして効果があったかなと思いました。

FUKAMI：それは大変でしたね……。

堀田：すごく大変でした（笑）。

FUKAMI：本当に素晴らしいですね。

番組では他にも、結婚式を挙げた経緯や、挙式をするうえでこだわったポイントなどについて伺いました。

