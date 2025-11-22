リーグ・アンのモナコは21日、22日に行われるリーグ・アン第13節レンヌ戦に向けた招集メンバーを発表。今夏に同クラブへ加入した元フランス代表MFポール・ポグバがメンバー入りを果たした。

現在32歳のポグバは、2009年に母国フランスからイングランドに渡ってマンチェスター・ユナイテッドのアカデミーに入団。2011年9月にトップチームデビューを飾り、翌年の夏にユヴェントスへとフリートランスファーで移籍した。以降はマンチェスター・ユナイテッドへの復帰を挟みつつ、2022－23シーズンから再びユヴェントスに復帰。しかし、2023－24シーズンのセリエA開幕戦後に行われたドーピング検査で陽性が確認され、昨年2月にイタリア反ドーピング機構（NADO）より4年の出場停止処分が下された。結局、上訴が認められて処分は18カ月に軽減されたものの、2024年11月末にユヴェントス退団。半年以上に及ぶ無所属期間を経て、今年6月にモナコへ加入した。



11月1日に行われたリーグ・アン第11節パリFC戦での実戦復帰が期待されていたものの、直前のトレーニングで足首を負傷したため、新天地デビューはお預けとなっていたポグバ。それから約3週間が経過し、同選手はすでにチームの全体トレーニングに合流。ここ数日間は問題なくフルメニューを消化していたことから、22日に行われるリーグ・アン第13節レンヌ戦での出場が期待されている。

そんななか、モナコが敵地で開催されるレンヌ戦に向けた招集メンバーを発表。日本代表MF南野拓実やフランス代表MFマグネス・アクリウシェなどの主力に加え、ポグバが22名のリストに名を連ねた。なお、ポグバが最後に公式戦に出場したのは、一昨年9月に行われた2023－24シーズンのセリエA第3節エンポリ戦。レンヌ戦でピッチに立てば、約26カ月ぶりの実戦復帰となる。

果たしてポグバに出番は訪れるのか。注目が集まる。