アメリカの映画製作および配給会社『Paramount』が、2027年からイギリスでのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）放映権を獲得した模様だ。現地時間20日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

『BBC』によると、『Paramount』は2027年から4年間、イギリスでCLの試合を放映する権利を獲得したとのこと。イギリスではこれまで同国メディア『TNT Sports』が放映権を所有していたが、『BBC』は『Paramount』が現在の約10億ポンド（約2,058億4,000万円）という契約額を「はるかに上回る金額」を支払うと報じている。

映画製作や配給会社を手掛ける『Paramount』は、直近2シーズンで欧州サッカー連盟（UEFA）と協力してCL抽選会に合わせた映画を制作。すでに関係性が構築されていたことも、放映権獲得に影響したと見られている。

また『BBC』は、今回の契約によりサッカー放映権市場に大手放送局が加わることになるため、放映権料の総額が減少することがなくなる点を指摘。「プレミアリーグにとっても恩恵がある」と、経済効果の波及が期待できるとした。一方で、同メディアは新しい放送局が放映権市場に参入するたびに視聴環境が多角化し、視聴者がより多くのお金を支払うことになる点にも言及。「様々な放送局がCLを奪い合った結果、市場は再び分断されることになる」と懸念を示している。