ウエルシア薬局は、プライベートブランド「くらしWelcia」から、「こだわり素材でつくった！子ども用立体マスク」を11月18日より全国のウエルシア薬局にて発売する。

「こだわり素材でつくった！子ども用立体マスク」(547円)は、子供の小さなお顔にしっかりフィットする立体構造の専用マスクを、高品質でありながら、手頃な価格で提供したいという思いから誕生した。本商品は子どもの顔に合わせた小さめサイズ設計で、着用時に隙間ができにくい点が特徴。口元に触れる内側には、おむつにも使用される柔らかさの不織布を使用し、通気性のよいマスクに仕上がっている。耳ひもは伸縮性に優れた幅6mmの耳ひもを使用し、長時間着用しても耳が痛くなりにくい快適な着け心地となっている。また、三層構造の高密度不織布フィルターが、ウイルス飛まつや花粉をしっかりブロック。感染症が増えるこれからの季節はもちろん、花粉やPM2.5対策にも効果的で、オールシーズンで使用できる。

「いちばん優しくしたい肌に！超なめらかベビーパフ」(327円)は、赤ちゃんのデリケートな肌に優しく、パウダーを均一に馴染ませたいという声に応えて開発された。赤ちゃんを爪で傷つけないよう、グローブ型で守る。また、毛先の長さにこだわり、さらに長さを均一に揃えることでなめらかな肌触りとパウダーの塗り心地を実現する。赤ちゃんや子供への使用だけでなく、ファンデーションなども快適に使用できる。