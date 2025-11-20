日本代表のFIFAランクは●位に！ [写真]=金田慎平

　国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表した。

　日本時間12月6日に行われる『FIFAワールドカップ26組み合わせ抽選会』前最後のFIFAランキングが決定。ガーナ代表とボリビア代表を撃破し、無失点での連勝で2025年を締め括った日本代表は、前回の19位から1つランキングを上げて18位に。ポット2の一角として来月の組み合わせ抽選会に臨むことが濃厚となった。

　首位の座は引き続きスペインがキープ。上位陣にほぼ変動はなかったものの、ポルトガルとオランダが順位を1つずつ下げ、ブラジルが2つ順位を上げて5位に。また、欧州予選でノルウェーに敗れたイタリアは3ランクダウンの12位に順位を落とした。

　なお、W杯の組み合わせ抽選会は、今回のFIFAランキングに基づいて出場チームを4つのポットに分け、12のグループに振り分けていく。ただし、開催国のアメリカ、メキシコ、カナダはポッド1に入ることが確定しているため、その3カ国にFIFAランキングの上位9カ国（スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ）を加えた12チームがポット1となる。

　また、ポット2にはFIFAランクの上位10〜21カ国が入る。プレーオフ組の扱いが未確定ながら、出場確定国の中で16位に位置する日本は、ポット2に入ることが濃厚だ。その他には、クロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、セネガル、イラン、韓国、エクアドル、オーストリア、オーストラリアといったチームが、ポット2に名を連ねる見込み。

　今回発表されたFIFAランキングの上位30カ国、およびW杯出場決定国の順位は以下の通り。

◼︎FIFAランキング
◎=FIFAワールドカップ26出場国
○=プレーオフ進出国
1位　スペイン ◎
2位　アルゼンチン ◎
3位　フランス ◎
4位　イングランド ◎
5位　ブラジル ◎
6位　ポルトガル ◎
7位　オランダ ◎
8位　ベルギー ◎
9位　ドイツ ◎
10位　クロアチア ◎
11位　モロッコ ◎
12位　イタリア ○
13位　コロンビア ◎
14位　アメリカ ◎
15位　メキシコ ◎
16位　ウルグアイ ◎
17位　スイス ◎
18位　日本 ◎
19位　セネガル ◎
20位　イラン ◎
21位　デンマーク ○
22位　韓国 ◎
23位　エクアドル ◎
24位　オーストリア ◎
25位　トルコ ○
26位　オーストラリア ◎
27位　カナダ ◎
28位　ウクライナ ○
29位　ノルウェー ◎
30位　パナマ ◎
34位　エジプト ◎
35位　アルジェリア ◎
36位　スコットランド ◎
39位　パラグアイ ◎
40位　チュニジア ◎
42位　コートジボワール ◎
50位　ウズベキスタン ◎
51位　カタール ◎
60位　サウジアラビア ◎
61位　南アフリカ ◎
66位　ヨルダン ◎
67位　カーボベルデ ◎
72位　ガーナ ◎
82位　キュラソー ◎
84位　ハイチ ◎
86位　ニュージーランド ◎