国際サッカー連盟（FIFA）は19日、最新のFIFAランキングを発表した。

日本時間12月6日に行われる『FIFAワールドカップ26組み合わせ抽選会』前最後のFIFAランキングが決定。ガーナ代表とボリビア代表を撃破し、無失点での連勝で2025年を締め括った日本代表は、前回の19位から1つランキングを上げて18位に。ポット2の一角として来月の組み合わせ抽選会に臨むことが濃厚となった。

首位の座は引き続きスペインがキープ。上位陣にほぼ変動はなかったものの、ポルトガルとオランダが順位を1つずつ下げ、ブラジルが2つ順位を上げて5位に。また、欧州予選でノルウェーに敗れたイタリアは3ランクダウンの12位に順位を落とした。

なお、W杯の組み合わせ抽選会は、今回のFIFAランキングに基づいて出場チームを4つのポットに分け、12のグループに振り分けていく。ただし、開催国のアメリカ、メキシコ、カナダはポッド1に入ることが確定しているため、その3カ国にFIFAランキングの上位9カ国（スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ）を加えた12チームがポット1となる。

また、ポット2にはFIFAランクの上位10〜21カ国が入る。プレーオフ組の扱いが未確定ながら、出場確定国の中で16位に位置する日本は、ポット2に入ることが濃厚だ。その他には、クロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、セネガル、イラン、韓国、エクアドル、オーストリア、オーストラリアといったチームが、ポット2に名を連ねる見込み。

今回発表されたFIFAランキングの上位30カ国、およびW杯出場決定国の順位は以下の通り。

◼︎FIFAランキング

◎=FIFAワールドカップ26出場国

○=プレーオフ進出国

1位 スペイン ◎

2位 アルゼンチン ◎

3位 フランス ◎

4位 イングランド ◎

5位 ブラジル ◎

6位 ポルトガル ◎

7位 オランダ ◎

8位 ベルギー ◎

9位 ドイツ ◎

10位 クロアチア ◎

11位 モロッコ ◎

12位 イタリア ○

13位 コロンビア ◎

14位 アメリカ ◎

15位 メキシコ ◎

16位 ウルグアイ ◎

17位 スイス ◎

18位 日本 ◎

19位 セネガル ◎

20位 イラン ◎

21位 デンマーク ○

22位 韓国 ◎

23位 エクアドル ◎

24位 オーストリア ◎

25位 トルコ ○

26位 オーストラリア ◎

27位 カナダ ◎

28位 ウクライナ ○

29位 ノルウェー ◎

30位 パナマ ◎

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

34位 エジプト ◎

35位 アルジェリア ◎

36位 スコットランド ◎

39位 パラグアイ ◎

40位 チュニジア ◎

42位 コートジボワール ◎

50位 ウズベキスタン ◎

51位 カタール ◎

60位 サウジアラビア ◎

61位 南アフリカ ◎

66位 ヨルダン ◎

67位 カーボベルデ ◎

72位 ガーナ ◎

82位 キュラソー ◎

84位 ハイチ ◎

86位 ニュージーランド ◎