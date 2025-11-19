『FIFA U－17ワールドカップ（W杯）カタール2025』のラウンド16が18日に行われ、U－17日本代表はU－17朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）代表と対戦した。

欧州王者のポルトガルと同居したグループステージを首位で通過した日本は、ラウンド32で南アフリカに3－0で勝利し、ラウンド16へ。対する北朝鮮は、ドイツ、コロンビアに次ぐグループ3位でラウンド32へと進み、ベネズエラに1－2で競り勝って駒を進めた。

出場停止により2選手を欠く日本は、ラウンド32から3選手を変更。MF野口蓮斗（広島ユース）、MF平島大悟（鹿島ユース）、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）に代えて、MF川本大善（柏レイソルU-18）、MF小林志紋（広島ユース）、FWマギージェラニー蓮（FC琉球U-18）が先発出場。一方の北朝鮮は、ラウンド32と同じ11人を起用した。

試合が動いたのは立ち上がりの4分、左サイドから瀬口大翔（神戸U－18）が右足でクロスを上げると、このボールをファーサイドで待ち構えていたマギージェラニーが頭で合わせる。やや前に出ていたGKの頭上を狙ったループ気味のヘディングシュートがネットを揺らし、日本が幸先良く先手を奪った。

しかし、その後は風下であることに加え、鋭い出足を見せる北朝鮮に押し込まれる時間帯が続く。27分には自陣ボックス内での対応で元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）がPKを献上。VARを要求するも判定は覆らなかったが、このPKをGK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）がストップし、チームを窮地から救った。

後半は前半よりゴールに攻め込む場面も増えたが、オープンな展開も増える形に。日本は浅田と野口を入れて試合をコントロールしようとするが、67分にボックス内でのコンビネーションからリ・ヒョク・ガワンにシュートを流し込まれ、試合は振り出しに。その後は一進一退の攻防が続き、81分には浅田に好機が訪れるもシュートは枠を外れてしまう。

結局、1－1のまま90分間は終了し、今大会の規定により、そのままPK戦へ。このPK戦を4−5で制した日本がベスト8へと駒を進めた。日本代表は21日、初のベスト4進出をかけて準々決勝でオーストリア対イングランドの勝者と対戦する。

【スコア】

U－17北朝鮮代表 1－1（PK：4－5） U－17日本代表

【得点者】

0－1 4分 マギージェラニー蓮（U－17日本代表）

1－1 67分 リ・ヒョク・ガワン（U－17日本代表）

【出場選手】

■U-17日本代表（3－4－2－1）

▼GK

1 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

▼DF

5 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）

2 藤田明日翔（川崎F U－18）

16 メンディーサイモン友（流経大柏高）

▼MF

17 竹野楓太（神村学園高）

19 和田武士（浦和ユース）

14 川本大善（柏レイソルU-18）

→ 55分：6 野口蓮斗（広島ユース）

→ 90+1分：9 小林柚希（RB大宮アルディージャU18）

20 瀬口大翔（神戸U－18）

10 吉田湊海（鹿島ユース）

8 小林志紋（広島ユース）

→ 55分：11 浅田大翔（横浜F・マリノス）

▼FW

16 マギージェラニー蓮（FC琉球U-18）

→ 73分：13 平島大悟（鹿島ユース）

