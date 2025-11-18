NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに中日ドラゴンズを構想外となった選手を紹介する。

佐藤龍世

[caption id="attachment_234293" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの佐藤龍世（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／85kg

・生年月日：1997年1月15日

・経歴：北海高 - 富士大

・ドラフト：2018年ドラフト7位（西武）

今年6月にトレード加入したばかりの佐藤龍世だが、わずか4ヶ月の在籍で戦力外通告を受けることになった。

富士大から2018年ドラフト7位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーから一軍デビューを果たしたが、定着には至らず。

2021年8月に交換トレードで北海道日本ハムファイターズに移籍。翌2022年オフには山田遥楓との交換トレードで西武に出戻るなど、目まぐるしく環境が変わった。

それでも昨季、シーズン終盤には4番打者に抜擢されるなど、自己最多の93試合に出場。打率.244、7本塁打、34打点、出塁率.330と飛躍の兆しを見せた。

しかし、今季は寝坊によってチャンスを手放し、開幕からファームを主戦場に。6月に金銭トレードで中日ドラゴンズに移った。

移籍後は、三塁で即スタメン起用されたが、23試合の出場で打率.197と振るわず。

8月以降は一軍出場がなく、10月9日に球団から来季の戦力構想外が通達された。

