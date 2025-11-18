日本代表の1点リードで迎えた71分、町野修斗にとって待望の瞬間が訪れた。

「前から行った時にいい形でボールを取ることができたらチャンスになる。外から見ても思っていました」。マイボールにした流れから、堂安律のパスに中村敬斗がポケットを取り、最後は町野が押し込んだ。「止まらずに得点を取れるところに走り続けられたことは大きかった」と町野。今年6月に行われたFIFAワールドカップ26アジア最終予選のインドネシア代表戦以来のゴールとなった。「やっと（数字）残すことができましたし、必要だったので非常に嬉しい」と充実した表情で振り返ってくれた。

得点後は渾身のガッツポーズ、通称“飛ばないケイン”を披露。バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインのゴールセレブレーションに町野流のアレンジを加えた形だ。日本代表の舞台裏に迫る人気コンテンツ『Team Cam』の最新話では、シュート練習後に“飛ばないケイン”を披露する町野の姿が映っており、堂安律らに「飛ぶ？ 飛ばない方だ！」と突っ込まれていた。「クラブではやらないですけど、代表ではやっています。流行らせています」と話しており、町野の日本代表限定ゴールセレブレーションとして定着するかもしれない。

そして得点後には100試合指揮を迎えた森保一監督のもとへ。日本ベンチ前で喜びの輪が広がった。「『得点を取ったら行こうよ』という話はしていました。（鎌田）大地くんは逆サイドで難しかったと思うので、僕が取った時に森保さんのもとへ行くことができました。雰囲気の良さがそういった形になったと思います」と舞台裏を明かしてくれた。

なお、町野は“飛ばないケイン”の後、代名詞でもある“忍者ポーズ”も披露したため、喜びの輪には一歩出遅れる形に。「一人でした（笑）」と苦笑いで振り返ってくれた。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【Team Cam】“飛ばないケイン”を披露する町野修斗