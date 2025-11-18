国際親善試合が18日に行われ、韓国代表とガーナ代表が対戦した。

FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループBを無敗で首位通過した韓国代表。今月も日本代表と同じ対戦相手との国際親善試合が2試合組まれており、14日には、ソン・フンミンとチョ・ギュソンのゴールで、FIFAワールドカップ26南米予選を7位で終え、大陸間プレーオフへの進出を決めているボリビア代表を2－0で破っていた。

同試合から中3日で迎える11月の2戦目では、14日に行われたキリンチャレンジカップ2025で日本代表に0－2で敗れたガーナ代表と対戦。試合はスコアレスで後半へ折り返すと、63分に均衡が破れる。敵陣右サイドでボールを持ったイ・ガンインが左足でインスイングのクロスボールを送ると、フリーでファーサイドへ走り込んだイ・テソクがヘディングシュートを沈める。今年の夏にアウストリア・ウィーンへ活躍の場を移した23歳の左サイドバックが、嬉しい国際Aマッチ初ゴールを記録し、韓国代表が先手を取った。

71分には韓国代表がPKを獲得したものの、ファン・ヒチャンの放ったシュートはGKベンジャミン・アサレにストップされ、追加点のチャンスをモノにすることはできない。それでも、1点のリードを守り切ったままタイムアップの笛が吹かれ、日本代表だけでなく、韓国代表もボリビア代表＆ガーナ代表に2連勝を飾った。

2025年のインターナショナルマッチウィークは11月をもって終了。次回の代表戦は3月の開催となる。

【スコア】

韓国代表 1－0 ガーナ代表

【得点者】

1－0 63分 イ・テソク（韓国代表）

【動画】ガーナを打ち砕く見事なゴール！