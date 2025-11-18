U－22日本代表は17日、ボーンマスとのトレーニングマッチを行い、2－0で勝利した。

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックを目指すメンバーで構成されているU－22日本代表（実質的にはU－20日本代表）。来年1月に行われるAFC U－23アジアカップに向けてチームを強化すべく、今月はイングランドへの海外遠征を実施している。

現地時間14日にはU－20イングランド代表と対戦し、先制を許しながらも石井久継（湘南ベルマーレ）が土壇場で同点ゴールを決めて1－1の引き分けに。そして17日にはアンドニ・イラオラ監督のもと、今シーズンのプレミアリーグで9位につけるボーンマスとのトレーニングマッチが開催された。

イングランド戦からスターティングメンバーを全員入れ替えて臨んだU－22日本代表は序盤から主導権を握り、30分に嶋本悠大（清水エスパルス）のゴールで先制に成功。44分には小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）の折り返しから嶋本が追加点を奪い、前半を2点リードで終える。後半はボーンマスが反撃に出るも得点は許さず、そのまま2－0で勝利した。

イングランド遠征を1勝1分という成績で終えたU－22日本代表。サウジアラビアで開催されるAFC U－23アジアカップではグループBに入り、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）、シリアと対戦する。