FIFAワールドカップ26欧州予選・グループLの最終節が17日に行われ、モンテネグロ代表とクロアチア代表が対戦した。

ここまで7試合を消化したグループLで6勝1分を記録し、勝ち点「19」の首位に立つクロアチア代表。開幕から無敗を維持する同国代表は、前節の勝利で4大会連続のワールドカップ出場が確定した。迎えた最終節ではルカ・モドリッチなどの一部主力がベンチスタートに。欧州予選のラストマッチを白星で終え、本大会に向けて弾みをつけることができるのか。

試合は開始早々の3分にモンテネグロ代表が先制すると、17分にも大きな追加点をマーク。立ち上がりから2点のリードを奪われたクロアチア代表だったが、34分にボックス内へ侵入したクリスティヤン・ヤキッチが相手の激しいスライディングで転倒する。オンフィールドレビューにより、クロアチア代表がPKを獲得。イヴァン・ペリシッチがキックを成功させ、アウェイチームが反撃の狼煙を上げた。

以降は一進一退の攻防が続くなか、72分にクロアチア代表がゲームを振り出しへと戻す。ポゼッションでモンテネグロ代表を押し込みつつ、ペナルティエリア内でボールを受けたアンドレイ・クラマリッチが左足でシュート。相手選手に当たったこぼれ球をマリオ・パシャリッチが拾い、ペタル・ムサに縦パスを差し込む。素早い反転から右足を振ると、ボールはポストに直撃。最後はヤキッチが詰め、クロアチア代表が追いついた。

さらに87分、クロスをキャッチしたGKドミニク・リヴァコヴィッチが右サイドにスローイング。クロアチア代表がカウンターに移行し、ボールを受けたヨシプ・スタニシッチが前線に浮き球のロブパスを送る。相手選手の対処が乱れると、ボールをカットしたニコラ・ヴラシッチが豪快に右足を一振り。強烈な一撃をゴールに叩き込み、値千金の逆転弾を決めた。

結局、そのまま試合は3－2で終了。クロアチア代表が最終節で見事な逆転勝利を収め、無敗で欧州予選を終えた。

【スコア】

モンテネグロ代表 2－3 クロアチア代表

【得点者】

1－0 3分 ミルティン・オスマイッチ（モンテネグロ代表）

2－0 17分 ニコラ・クルストヴィッチ（モンテネグロ代表）

2－1 37分 イヴァン・ペリシッチ（PK／クロアチア代表）

2－2 72分 クリスティヤン・ヤキッチ（クロアチア代表）

2－3 87分 ニコラ・ヴラシッチ（クロアチア代表）