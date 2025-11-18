パーソルホールディングスは11月20日～24日、今年SNSで注目された"名もなき名仕事"を展示し、新たなお礼を集める「#これ誰にお礼言ったらいいですか展2025」を、原宿のECO FARM CAFE 632で開催する。

｢#これ誰にお礼言ったらいいですか｣は、毎年「11月23日 勤労感謝の日」に合わせて実施している同社の取り組み。"世の中にあふれる名前も知らない誰かによる名もなき名仕事"への行き場のない感謝を全国から集め、その仕事を行った本人に、同社が代わりに感謝の気持ちを届ける「お礼代行」によってスポットライトを当てている。

今回の展示会では、お礼の対象となった「“あの仕事”のご本人インタビューとエピソード」に加えて、実際にお礼が寄せられた「“あのアイテム”の現物とエピソード」も展示する。

SNSでも多くのお礼が寄せられているトイザらスのサンタポストを担当する、マーケティング本部ブランドコミュニケーション部長・立原俊久氏のエピソードや、2026年3月に発行終了となる『タウンページ』について、NTTタウンページ企画部長・西村和己氏による裏話が紹介される。

「あの名仕事」の体験展示では、寄せられたお礼の対象となったアイテムやサービスと、実際のメッセージが掲示される。

展示スペースの最後では、来場者自身の「#これ誰にお礼言ったらいいですか」エピソードも募集。投稿者には先着で「カフェ・オレイ」（カフェオレ）がプレゼントされる。