アフリカサッカー連盟（CAF）は17日、2025年のアフリカ年間最優秀選手賞の最終候補3名を発表した。

先月22日にはノミネート10名が公表されていたが、今回の発表で最終候補3名に絞られた。なお、2024年はアタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンが初受賞を果たしている。

最終候補にはリヴァプールに所属するモハメド・サラーが選出。2017年と2018年に受賞しており、2024－25シーズンは公式戦52試合出場34ゴール23アシストを記録。圧巻のパフォーマンスを披露し、リヴァプールのプレミアリーグ優勝に貢献した。

続いて、パリ・サンジェルマン（PSG）のモロッコ代表アクラフ・ハキミも名を連ねた。PSGの右サイドバックで躍動したハキミは、クラブ史上初のUEFAチャンピオンズリーグ制覇、フランス史上初の3冠達成の立役者の一人となった。

最後に、2023年の同賞受賞者であるガラタサライ所属のナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンもノミネート。イタリアからトルコに活躍の場を移した同選手は昨シーズン、公式戦41試合出場で37ゴール8アシストのの成績を残し、クラブのリーグ3連覇に導いている。

アフリカ年間最優秀選手賞の授賞式は、モロッコのラバトで現地時間19日19時（日本時間20日3時）から開催される。

■CAFアワード 年間最優秀選手最終候補者

FWモハメド・サラー（リヴァプール／エジプト）

DFアクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）

FWヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ／ナイジェリア）