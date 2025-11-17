軽規格でFRオープンがやりたい！ダイハツ「K-OPEN」のデザイン意図を担当者に聞いたら

軽のオープンカーを多くのユーザーに広めた初代コペン。その初代をオマージュし、オープンエアならではの軽やかな気持ちよさを継承しつつ、FRならではの走りを意識した「K-OPEN」。そのスタイリングの意図について担当デザイナーの松原さんに話を聞いてみました。

デザイン部 ビジョンクリエイト室 アドバンススタイリング グループ長 松原一哲さん

■あくまで軽規格にこだわったスタイリング

ーーでは始めに。前回のモビリティショーでは「VISION COPEN」を出品されましたが、今回の「K-OPEN」はまた違ったコンセプトだったのでしょうか？

「前回は小型車規格で走りのよさを狙いましたが、今回は軽規格のFRオープンのデザインスタディができないかを考えました。やはり小さいからこそ表現できるモノもあるし、軽規格でのスタイリッシュなFRプロポーションにこだわったということもありますね（デザイン部 ビジョンクリエイト室 アドバンススタイリング グループ長 松原一哲さん、以下同

）」

ーー軽規格でデザインを考える際、あらためてキーワードなどは設けたのでしょうか？

「はい、今回は『チャーミング・エレガント』を想定しました。じつは私自身初代を開発した方と一緒に仕事をした経験があるのですが、お椀型にこだわったデザイン開発の姿勢を見ていて、やはりそこは継承したいと。そのうえで、FRとして後ろから前へ押し出すようなイメージを持たせつつ、タイムレスなスタイルを目指しました」

ーーフロントでは象徴的なランプ形状のほか、ボンネットラインの強さが目立ちますね

「そこは両目の間を串刺しするようなイメージと、じつはその延長がボディサイドのカットオフの凸線につながり、さらにテールランプ間を結ぶラインにもつながることで、すべてのラインが一枚の面になるよう工夫しています。初代は弓なりのラインが特徴的でしたが、今回はそれを水平なラインで表現しました」

ーーその凸線ですが、ドア面を初代のようなシンプルな面にするのではなく、明快なラインを入れた意図はどこにありますか？

「軽規格の制約はありますが、その中で今回は真っ直ぐな方向性を見せるためショルダーにラインを入れています。先のとおり、FRとして後ろから前へ押し出すイメージを持っていますので、そのための効果的な表情ですね」

■軽規格を感じさせない豊かなリヤフェンダー

ーーフロントグリルは大きな面で非常にシンプルですが、ロアグリルのナナメのラインを使った表情がユニークですね

「やはり軽規格で大きな凹凸は難しいので、フロントの広い面の中でちょっと精緻な表情を出すことを狙いました。これはボンネットフードやフロントフェンダーのガーニッシュと表情を合わせていて、ボディ全体で繋がっているイメージとしています」

ーーFRとして、リヤフェンダーは軽規格を感じさせないボリューム感がありますね

「まだデザインスタディの段階で量産要件を満たしているワケではないですが（笑）、どこまでFR感を出せるかに挑戦しました。押し出し感に加えてリッチな雰囲気も意識しています」

ーーホイールは穴開きタイプではない造形ですが、どのような狙いがありますか？

「ホイールを大きく見せつつ、ひとつは初代の6本スポークをオマージュしています。また、全体的にディッシュでかつ精緻な印象を与えるため外周のスリットを設けました」

ーーグレーシルバー調のボディカラーは新色になりますか？

「はい、今回の特別色ですね。もともとコペンにはシルバーのイメージがありますが、単なるシルバーではなく、より造形のニュアンスが出せる色合いで、かつ大人びた雰囲気も狙っています。社内ではスモークグレーと呼んでいますが、ハイライトでブルーが感じられるような調合を行っています」

ーーでは最後に。今回このコンセプトカーを手掛けてみて達成できたコトを教えてください。

「軽規格のなかで、それこそ軽を感じさせないリッチなプロポーションができたことと、ジオトリメック（幾何学的な）な方向でまとめることで、長く使ってもらえるタイムレスなスタイリングが表現できたと思います」

ーーたしかに軽規格と思えない豊かな造形ですね。本日はありがとうございました。

〈文と写真＝すぎもと たかよし〉