カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』(毎週月曜22:00～)に出演する要潤が、きょう17日放送の第6話の見どころなどを語った。

遺品整理人の鳥飼樹(草なぎ剛)が、遺品整理会社の仲間たちと共に、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添い、遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす同ドラマ。第6話では、自分の不倫はさておき、妻の不貞を疑う利人(要)の様子が描かれる。

要潤

――要さんが思う『終幕のロンド』 の魅力を教えてください。

このドラマは様々なテーマが入り組んでいます。高齢化社会、企業内ハラスメント、そして大人のラブストーリーなど、あらゆる角度の見方があることで、ストーリーの着地点を回を追うごとに想像させられる、次の話が気になる、ということが魅力だと思います。個人的には悪い利人が会社でのハラスメントを受けるたび、ざまぁみろと思っています。

――これまでの放送を終えて、周囲の反応・反響はいかがですか？ 第3話終了後、利人の裏切りに「ひどい！」「衝撃すぎた…」との声がありながら、要さんが演じていることで「クソ男っぷりが好き」「要潤はそうこなくちゃ」という盛り上がりがありました。それは要さんが“悪い男”を演じていることで、“何かある”期待・魅力だなと思うのですが、ご本人としてはどのように受け止めていますか？

ひどい男を演じるのは、とても勇気が必要です。ストーリーを際立たせる悪役、敵役の存在感が薄いとドラマに厚みが出ませんから、心して演じるようにしています。視聴者のみなさんの声が多いほど成功なのかな、と感じています。

――撮影現場でのエピソードお教えください。

御厨家は役の上ではバラバラですが、役を離れると皆仲良しで、いつも同じ控室で集まってご飯を食べたりしています。村上さんと小柳さんが率先して会話を展開して下さり、とても話題が豊富なので笑いが絶えません。小柳さんとLINEを交換しました。

――撮影を乗り切る要さん自身のリラックス方法を教えてください。

料理が好きなので、夜帰宅したら黙々と何かを作ります。大変な撮影を終えた日にそれが冷蔵庫にあると思うと、どんなことでも乗り切れます。

――第6話の見どころ・視聴者へのメッセージをお願いします。

利人は樹と真琴の関係をいよいよ本格的に疑う展開になり、夫婦関係にさらなる亀裂が入ります。ひとつのボタンの掛け違いが、更なる展開を呼び寄せることに。物語は中盤に差し掛かりました。これからますます見ごたえある展開になりますので、引き続きお楽しみ下さい。