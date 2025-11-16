元プロ野球選手の中田廉氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で5日に公開された動画に出演。黒田博樹氏について語った。

黒田博樹氏と初対面で言われた言葉

「憧れの先輩」を聞かれ、黒田氏の名前を挙げた中田氏。「黒田さんと一緒にカープのユニフォームを着れたことももちろんうれしかったですし、憧れの人と一緒にプレーもできているので」と振り返る。

また、黒田氏がメジャーから日本球界に復帰した際、「僕はケガをしててキャンプにいなかったんです。で、初めて会ったのが5月くらい」と説明。

その上で、「病院で会ったんですけど、黒田さんに言われた一言目が『おい、廉。ひじ痛いんか?』。黒田さんから『廉』って言われた、認識されてるし。しかも痛いところも知ってくれてる。それだけでカープに来て良かったなと思いました」と感慨深げに話していた。