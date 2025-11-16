元プロ野球選手の中田廉氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で5日に公開された動画に出演。黒田博樹氏について語った。
黒田博樹氏と初対面で言われた言葉
「憧れの先輩」を聞かれ、黒田氏の名前を挙げた中田氏。「黒田さんと一緒にカープのユニフォームを着れたことももちろんうれしかったですし、憧れの人と一緒にプレーもできているので」と振り返る。
また、黒田氏がメジャーから日本球界に復帰した際、「僕はケガをしててキャンプにいなかったんです。で、初めて会ったのが5月くらい」と説明。
その上で、「病院で会ったんですけど、黒田さんに言われた一言目が『おい、廉。ひじ痛いんか?』。黒田さんから『廉』って言われた、認識されてるし。しかも痛いところも知ってくれてる。それだけでカープに来て良かったなと思いました」と感慨深げに話していた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。