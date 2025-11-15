国際親善試合が14日に行われ、韓国代表とボリビア代表が対戦した。

FIFAワールドカップ26南米予選を7位で終え、大陸間プレーオフへの進出を決めているボリビア代表は、11月シリーズではアジア遠征に臨む。その第1戦目では、FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループBを無敗で首位通過した韓国代表と対戦した。

試合はスコアレスで後半へ折り返すと、57分に均衡が破れる。韓国代表がペナルティエリア手前左寄りの位置でフリーキックを獲得すると、キッカーを務めるのはソン・フンミン。右足から放たれたキックは壁を越え、綺麗な弧を描いてゴールに吸い込まれた。

さらに、終盤の88分には、右サイドを抜け出したキム・ムンファンからの折り返しが、相手に当たってゴール前に流れると、うまく相手の前に入ったチョ・ギュソンが、倒れ込みながら強引にねじ込んで追加点をゲット。試合はこのままタイムアップを迎え、韓国代表が11月シリーズの初陣を白星で飾った。

この後、韓国代表は18日、14日に行われたキリンチャレンジカップ2025で日本代表に0－2で敗れたガーナ代表と対戦する。一方で、ボリビア代表も18日、今度はキリンチャレンジカップ2025で日本代表と対戦する。

【スコア】

韓国代表 2－0 ボリビア代表

【得点者】

1－0 57分 ソン・フンミン（韓国代表）

2－0 88分 チョ・ギュソン（韓国代表）

【ゴール動画】ソン・フンミンの鮮やかFK＆チョ・ギュソンの泥臭さ溢れるゴール