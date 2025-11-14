アイルランド代表FWトロイ・パロット（AZ／オランダ）がポルトガル代表戦を振り返ったほか、ハンガリー代表戦へ意気込みを語った。欧州サッカー連盟（UEFA）公式サイトがコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ26欧州予選・グループFの第5節が13日に行われ、アイルランドはポルトガルと対戦。アイルランドは序盤から押し込まれる展開が続いたものの、17分に左CKを獲得。キッカーからのボールをリアム・スケールズが頭で折り返すと、最後はゴール前で待ち構えていたパロットがヘディングでゴールに流し込み、先制に成功した。さらに45分、ダラ・オシェイがDFラインの背後へフライパスを送ると、パロットがボックス内でボールを収め、そのままカットイン。右足を振り抜き、シュートをゴール右隅に突き刺した。

試合は、クリスティアーノ・ロナウドの退場もあり、アイルランドが2－0でポルトガルに勝利。この結果、アイルランドは勝ち点「7」のグループ3位に。また、首位ポルトガルとの勝ち点差を「3」に縮め、本大会出場への望みをつないだ。

パロットは試合後、アイルランド『RTÉ sport』のインタビューで「多分、人生で最高の夜になったと思う。言葉にできないよ。この試合が僕たちにとってどれだけ重要か、みんながわかっていた。特に、ハンガリー代表がアルメニア代表に勝ったことを考えればなおさらだ。本当に嬉しいよ」と勝利の喜びを口にし、次戦のハンガリーとの対戦へ「僕たちの準備は万端だ」と意気込みを語った。

アイルランドは16日にグループ2位のハンガリーと対戦する。勝てば欧州予選プレーオフ進出が決まるほか、ポルトガル対アルメリアの結果次第でワールドカップ本大会にストレートインを果たす可能性もある重要な一戦だ。

【ハイライト動画】パロットが2ゴール! アイルランドvsポルトガル