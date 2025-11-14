FIFAワールドカップ26欧州予選・グループIの第9節が13日に行われ、モルドバ代表とイタリア代表が対戦した。

ここまで6試合を消化したグループIで5勝1敗を記録し、勝ち点「15」の2位につけるイタリア代表。先にキックオフを迎えた首位のノルウェー代表が勝利したため、“アズーリ”との勝ち点差は暫定的に「6」まで広がった。イタリア代表はノルウェー代表との直接対決に敗れているため、ストレートでの本大会行きに向けては大量得点での2連勝が必須の状況だ。

試合は立ち上がりからイタリア代表が主導権を握ったものの、得点を奪えずに終盤戦へと突入。そんななか、88分に待望の先制点をマークする。ボックス内の右からジャンルカ・マンチーニが送ったパスは相手にクリアされるが、こぼれ球を拾ったサンドロ・トナーリが逆サイドに展開。フェデリコ・ディマルコが左足でゴール前に折り返すと、飛び込んできたマンチーニが頭で合わせる。倒れ込みながらヘディングでネットを揺らし、アウェイチームがゴールをこじ開けた。

さらに4分後、イタリア代表が敵陣中央でフリーキックを獲得。キッカーを務めたトナーリが意表を突く形で右サイドに散らし、ライン際でパスを受けたマッテオ・ポリターノが左足でインスイングのクロスを供給する。鋭いボールはゴール正面に飛び、待ち受けるフランチェスコ・ピーオ・エスポジトが打点の高いヘディングで反応。後半アディショナルタイムに貴重な追加点をマークした。

結局、そのまま試合は2－0で終了。イタリア代表が勝利を収めた。最終節は16日に行われ、モルドバ代表はアウェイでイスラエル代表と対戦。イタリア代表はホームでノルウェー代表と対戦する。

【スコア】

モルドバ代表 0－2 イタリア代表

【得点者】

0－1 88分 ジャンルカ・マンチーニ（イタリア代表）

0－2 90＋2分 フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（イタリア代表）



【動画】マンチーニが魂の先制ヘッド！



