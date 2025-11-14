FIFAワールドカップ26欧州予選・グループIの第9節が13日に行われ、ノルウェー代表とエストニア代表が対戦した。

ここまで6試合を消化したグループIで開幕から6連勝を飾り、全勝を維持して首位に立つノルウェー代表。2位のイタリア代表とは勝ち点差「3」となっているものの、得失点差ではノルウェー代表が大差をつけており、7大会ぶり通算4度目のワールドカップ出場が目前に迫っている。ホームでエストニア代表を迎え撃つ一戦に、アーリング・ハーランドやアレクサンダー・セルロートが先発した。

試合は序盤からノルウェー代表が主導権を握るが、得点を奪えないまま時間が経過。すでに本大会行きの可能性が消滅しているエストニア代表が、粘り強い守備で相手の攻撃を凌ぎ続ける。前半終了時点でのシュート数はノルウェー代表の13本に対し、エストニア代表は2本。ゲームはスコアレスでハーフタイムに突入した。

しかし、後半に入るとノルウェー代表の攻撃陣が牙を向く。50分にサンデル・ベルゲのクロスからセルロートのヘディングで先制すると、その2分後には再びセルロートが頭で追加点をマーク。さらに4分後、今度はユリアン・リエルソンの折り返しをハーランドがヘディングで叩き込み、大きな3点目を決める。

その後は62分にハーランドが4点目を奪取。64分にはエストニア代表に1点を返されたものの、試合は4－1で終了し、ノルウェー代表が勝利した。次節は16日に行われ、ノルウェー代表はアウェイでイタリア代表と対戦。なお、エストニア代表は今回のノルウェー代表戦で全試合を消化し、欧州予選を1勝1分6敗の成績で終えた。

【スコア】

ノルウェー代表 4－1 エストニア代表

【得点者】

1－0 50分 アレクサンダー・セルロート（ノルウェー代表）

2－0 52分 アレクサンダー・セルロート（ノルウェー代表）

3－0 56分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

4－0 62分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

4－1 64分 ロビ・サーマ（エストニア代表）



【動画】セルロート＆ハーランドの豪快ゴール！



