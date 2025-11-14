KADOKAWAは、Xで人気の看板猫ミケちゃんの物語を描くコミックエッセイ『続 ミケちゃんとやすらぎさん』(著：やすらぎさん／にごたろ)を2025年11月13日(木)に発売した。

前作『ミケちゃんとやすらぎさん』から4年

千葉県市川市の鍼灸マッサージ治療院「やすらぎ治療室」で暮らす看板猫・三毛猫のミケちゃん。生まれつき後ろ足が1本ない野良猫のミケちゃんは、嵐の夜をきっかけに院長の冨森さん（通称やすらぎさん）の店猫として暮らすようになった。

それからミケちゃんは、持ち前の「ひまわりスマイル」で、たくさんのお客さんに元気を与えてきた。

前作から4年、ミケちゃんは多くの人と関わり、助け合い、病気とも向き合いながら、今を生きている。

本作は、「ひまわりスマイル」で多くの人を魅了するミケちゃんが、飼い主のやすらぎさんや他の猫たちと紡いできた「出会いの物語」となっている。

(1)描き下ろし漫画もたっぷり！シロ、きつねこちゃん、チャコマロンちゃんなど、猫同士の友情やつながりを描く

Xフォロワー17万人超えのにごたろのカラー漫画で、丁寧に漫画化。ボス猫・シロとの出会いや、友達のきつねこちゃんとの関わり。やすらぎさん夫婦の愛猫チャコマロンちゃんの、もう一つの物語にも焦点があたる。

(2)「ひまわりスマイル」いっぱいの写真と文章で振り返る、ミケちゃんのこれまでとこれから

Xに投稿された写真、やすらぎさんによる豊富なコラム、フォロワーから集まったミケちゃんの印象など、ボリューム満点の内容でミケちゃんの歩みを振り返る。病気との闘いや地域との交流など、今とこれからにも注目する。

■『続 ミケちゃんとやすらぎさん』

著者：やすらぎさん

著者：にごたろ

発売日：2025年11月13日(木)

定価：1,485円(本体1,350円＋税)

判型：A5判

頁数：128頁