フジテレビの動画配信サービス・FODでは、2024年にCS・日テレプラスで放送されたドラマ『ラーメンD 松平國光』パイロット版(全4話)を、19日0時から独占配信する。

このドラマは、夕方のニュース番組を舞台に「ラーメンコーナー」の取材・制作に情熱を傾ける通称・ラーメンディレクターを中心としたチームの奮闘を描いた作品。登場するラーメン店はすべて実在する人気店で、実際の店主のエピソードも織り交ぜながら、ラーメンへのこだわりや情熱を丁寧に描写している。

主演は寺西拓人で、ほかにも小泉光咲(原因は自分にある。)、大槻拓也(BUDDiiS)、今江大地が出演。ナレーターは、木原実が担当する。

第1話 あらすじ

初回で取材に訪れる店は新潟長岡のご当地ラーメンで生姜を前面に出したラーメンが特徴の「我武者羅」。取材ロケは朝9時からお昼の営業が始まる11時半まで予定。

店の前からのリポートや店主へのインタビューが順調に進む中、物撮り用のライトが故障してしまうというアクシデントが発生。

営業開始の時間が迫る中、AD朝比奈はハッとした表情をして店を飛び出す。

【編集部MEMO】

寺西拓人はこのドラマの出演後、『timelesz project』のオーディションを勝ち抜き、アイドルグループ・timeleszに加入。『ラーメンD 松平國光』シリーズは、2025年にseason1、season2が制作されている。

