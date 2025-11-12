ロサンゼルス・ギャラクシーに所属する吉田麻也が第二子の誕生を報告した。

吉田は12日に自身の公式インスタグラム（＠@mayayoshida22）を更新し、第二子となる男児が誕生したことを発表。長女と長男を両腕に抱く写真とともに、喜びを綴った。

英語で「ようやく家族の新しいメンバーを紹介できてとても嬉しく思っています！ この3カ月間は本当に忙しかったですが、やっと皆さんにこのニュースを知らせることができました。家族にようこそ、スパーボーイ。これからどんなことを一緒にしていくのか楽しみです」としつつ、文末には日本語で「お姉ちゃん、重すぎる」と付け加えている。

1988年8月24日生まれで現在37歳の吉田は名古屋グランパスの下部組織出身で、2007年にトップチームデビューを飾った。2010年にVVVフェンロへ加入し欧州でのキャリアをスタートさせると、その後はサウサンプトン、サンプドリア、シャルケで活躍。2023年夏からはメジャーリーグ・サッカー（MLS）のロサンゼルス・ギャラクシーでプレーしており、今シーズンは公式戦36試合出場3ゴール1アシストという成績を残した。

また、日本代表では歴代3位となる国際Aマッチ通算126キャップを誇り、FIFAワールドカップには3度出場。2012年に一般女性との結婚を発表し、2016年には第一子となる女児が誕生していた。

【投稿】吉田麻也が第二子の誕生を報告！