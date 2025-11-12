日本サッカー協会は12日、キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦・ボリビア代表戦に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。
初招集の小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太は「24」、後藤啓介は「26」に決定した。10月の2連戦で鈴木彩艶が背負った「1」は早川友基、伊東純也が背負った「14」は佐藤龍之介が着けることに。また次戦のガーナ戦から「HORIZON（水平線）」がコンセプトの新ユニフォームを着用する。
日本代表は11月14日にガーナ代表、同18日にボリビア代表と対戦する。ガーナ戦、ボリビア戦ともにTBS系列にて全国生中継、TVerで無料生配信される。
▼GK
1 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）
23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）
▼DF
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
7 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）
26 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）