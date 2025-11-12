日本サッカー協会は12日、キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦・ボリビア代表戦に臨む日本代表メンバーの背番号を発表した。

初招集の小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太は「24」、後藤啓介は「26」に決定した。10月の2連戦で鈴木彩艶が背負った「1」は早川友基、伊東純也が背負った「14」は佐藤龍之介が着けることに。また次戦のガーナ戦から「HORIZON（水平線）」がコンセプトの新ユニフォームを着用する。

日本代表は11月14日にガーナ代表、同18日にボリビア代表と対戦する。ガーナ戦、ボリビア戦ともにTBS系列にて全国生中継、TVerで無料生配信される。

▼GK

1 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

23 野澤大志ブランドン（アントワープ／ベルギー）

▼DF

3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

16 安藤智哉（アビスパ福岡）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

19 小川航基（NEC／オランダ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

7 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

24 北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）

26 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）

14 佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

