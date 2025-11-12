やまやコミュニケーションズは10月28日、「お好み焼ソース味プレッツェル」(1,080円/4箱)を、関西、九州の駅・空港・サービスエリアで発売した。
同商品は、食べ始めたら止まらないカリッとサクッとした食感のプレッツェル。お好み焼の名店「千房」監修のもと、コク深い「お好み焼ソース」風味に味付けした。生地には、6種類の厳選素材から生まれたやまや自慢のだし「うまだし」を練り込んでいる。おやつにはもちろん、お酒のおとものスナックとしてもおすすめとのこと。
