カメラのキタムラは10月28日から、おそ松さんのキャラクターがデザインされた年賀状が届くサービスを、全国に展開するカメラのキタムラで開始した。期間は12月20日まで。

同サービスは、おそ松さんの各キャラクターが印刷された年賀状を年明けに受け取ることができるサービス。専用のweb注文ページから好きなキャラクターを選び、専用フォームから必要事項を入力して申し込むと、年明けの1月1日より受け取れる。

デザインは7種類用意する。価格は1枚880円。

年賀状のラインナップ

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会