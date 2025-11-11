インテル・マイアミに所属するFWリオネル・メッシが、自身の公式Instagramにて、『カンプ・ノウ』を訪問したことを明らかにしている。

“神の子”が望郷の地に戻ってきた。2021年夏にバルセロナとの再契約が財政上の問題により叶わず、誰もが予想だにしなかった退団劇となったメッシ。その後は、パリ・サンジェルマンを挟み、38歳を迎えた現在はインテル・マイアミでプレーしている。

そんなメッシは10日、永遠に語り継がれることになる幾多の伝説を残してきた、『カンプ・ノウ』を訪問したことを明らかにしている。自身の公式Instagramに、改修工事中のスタジアム内で撮影した写真とともに、懐旧の念を綴った。

「昨夜、心から愛おしい場所に戻ることができた。僕がこの上なく幸せだった場所、皆んなが僕を世界で一番幸せな人間だと何千回も感じさせてくれた場所。いつかまた、戻って来られますように。かつてできなかった、選手としてのお別れを告げる以外でもね」

なお、これはサプライズだったとのことだ。スペイン紙『アス』によると、バルセロナの関係者にとっては与り知らないことだったようで、同スタジアムの改修工事を担当する建設会社からの連絡で、初めて来訪を把握したという。そして、メッシの要請を快く承諾したことを伝えている。

【サプライズ】カンプ・ノウを訪れたメッシ



