2025明治安田J1リーグ第36節が8日と9日に行われた。
優勝争いは、9年ぶり9回目の優勝を目指す鹿島アントラーズと、14年ぶり2回目の優勝を目指す柏レイソルの一騎打ちとなった。鹿島は横浜FCに競り勝ち4試合ぶり白星。柏も名古屋グランパスに辛勝で4連勝を収めて、鹿島を勝ち点差「1」で追いかける。
3位京都サンガF.C.は横浜F・マリノスに敗れて、初優勝の可能性が消滅。ヴィッセル神戸もガンバ大阪と引き分けに終わり、史上2クラブ目の3連覇達成を逃した。
一方の残留争いは、横浜FCが鹿島に敗れ、横浜FMが京都に勝利したことで、2試合を残して決着がついた。湘南ベルマーレとアルビレックス新潟に続く3クラブ目は横浜FCに決まり、1年でのJ2降格。最下位低迷から立て直した横浜FMはクラブ史上初の降格を免れた。
今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J1第36節
▼11月8日（土）
鹿島アントラーズ 2－1 横浜FC
東京ヴェルディ 0－0 アビスパ福岡
川崎フロンターレ 1－1 ファジアーノ岡山
湘南ベルマーレ 5－2 アルビレックス新潟
柏レイソル 1－0 名古屋グランパス
▼11月9日（日）
サンフレッチェ広島 3－0 浦和レッズ
FC町田ゼルビア 0－1 FC東京
京都サンガF.C. 0－3 横浜F・マリノス
清水エスパルス 1－4 セレッソ大阪
ガンバ大阪 1－1 ヴィッセル神戸
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（70／＋25）
2位 柏（69／＋23）
3位 神戸（63／＋15）
4位 京都（62／＋19）
5位 広島（62／＋16）
6位 川崎F（57／＋15）
7位 町田（57／＋13）
8位 G大阪（54／－4）
9位 浦和（53／＋1）
10位 C大阪（52／＋7）
11位 FC東京（48／－7）
12位 福岡（45／－4）
13位 清水（44／－8）
14位 東京V（43／－14）
15位 岡山（42／－9）
16位 横浜FM（40／－2）
17位 名古屋（40／－11）
18位 横浜FC（32／－19）
19位 湘南（29／－27）
20位 新潟（23／－29）
▼11月30日（日）
14:00 東京V vs 鹿島
14:00 町田 vs 名古屋
14:00 川崎F vs 広島
14:00 横浜FM vs C大阪
14:00 横浜FC vs 京都
14:00 湘南 vs 清水
14:00 新潟 vs 柏
14:00 神戸 vs FC東京
14:00 岡山 vs 浦和
14:00 福岡 vs G大阪