鹿島と柏の一騎打ちへ！ [写真]=兼子愼一郎、柳澤健太

　2025明治安田J1リーグ第36節が8日と9日に行われた。

　優勝争いは、9年ぶり9回目の優勝を目指す鹿島アントラーズと、14年ぶり2回目の優勝を目指す柏レイソルの一騎打ちとなった。鹿島は横浜FCに競り勝ち4試合ぶり白星。柏も名古屋グランパスに辛勝で4連勝を収めて、鹿島を勝ち点差「1」で追いかける。

　3位京都サンガF.C.は横浜F・マリノスに敗れて、初優勝の可能性が消滅。ヴィッセル神戸もガンバ大阪と引き分けに終わり、史上2クラブ目の3連覇達成を逃した。

　一方の残留争いは、横浜FCが鹿島に敗れ、横浜FMが京都に勝利したことで、2試合を残して決着がついた。湘南ベルマーレとアルビレックス新潟に続く3クラブ目は横浜FCに決まり、1年でのJ2降格。最下位低迷から立て直した横浜FMはクラブ史上初の降格を免れた。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第36節

▼11月8日（土）
鹿島アントラーズ　2－1　横浜FC
東京ヴェルディ　0－0　アビスパ福岡
川崎フロンターレ　1－1　ファジアーノ岡山
湘南ベルマーレ　5－2　アルビレックス新潟
柏レイソル　1－0　名古屋グランパス

▼11月9日（日）
サンフレッチェ広島　3－0　浦和レッズ
FC町田ゼルビア　0－1　FC東京
京都サンガF.C.　0－3　横浜F・マリノス
清水エスパルス　1－4　セレッソ大阪
ガンバ大阪　1－1　ヴィッセル神戸

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　鹿島（70／＋25）
2位　柏（69／＋23）
3位　神戸（63／＋15）
4位　京都（62／＋19）
5位　広島（62／＋16）
6位　川崎F（57／＋15）
7位　町田（57／＋13）
8位　G大阪（54／－4）
9位　浦和（53／＋1）
10位　C大阪（52／＋7）
11位　FC東京（48／－7）
12位　福岡（45／－4）
13位　清水（44／－8）
14位　東京V（43／－14）
15位　岡山（42／－9）
16位　横浜FM（40／－2）
17位　名古屋（40／－11）
18位　横浜FC（32／－19）
19位　湘南（29／－27）
20位　新潟（23／－29）

◆■J1第37節の対戦カード

▼11月30日（日）
14:00　東京V　vs　鹿島
14:00　町田　vs　名古屋
14:00　川崎F　vs　広島
14:00　横浜FM　vs　C大阪
14:00　横浜FC　vs　京都
14:00　湘南　vs　清水
14:00　新潟　vs　柏
14:00　神戸　vs　FC東京
14:00　岡山　vs　浦和
14:00　福岡　vs　G大阪