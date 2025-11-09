2025明治安田J1リーグ第36節が8日と9日に行われた。

優勝争いは、9年ぶり9回目の優勝を目指す鹿島アントラーズと、14年ぶり2回目の優勝を目指す柏レイソルの一騎打ちとなった。鹿島は横浜FCに競り勝ち4試合ぶり白星。柏も名古屋グランパスに辛勝で4連勝を収めて、鹿島を勝ち点差「1」で追いかける。

3位京都サンガF.C.は横浜F・マリノスに敗れて、初優勝の可能性が消滅。ヴィッセル神戸もガンバ大阪と引き分けに終わり、史上2クラブ目の3連覇達成を逃した。

一方の残留争いは、横浜FCが鹿島に敗れ、横浜FMが京都に勝利したことで、2試合を残して決着がついた。湘南ベルマーレとアルビレックス新潟に続く3クラブ目は横浜FCに決まり、1年でのJ2降格。最下位低迷から立て直した横浜FMはクラブ史上初の降格を免れた。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第36節

▼11月8日（土）

鹿島アントラーズ 2－1 横浜FC

東京ヴェルディ 0－0 アビスパ福岡

川崎フロンターレ 1－1 ファジアーノ岡山

湘南ベルマーレ 5－2 アルビレックス新潟

柏レイソル 1－0 名古屋グランパス

▼11月9日（日）

サンフレッチェ広島 3－0 浦和レッズ

FC町田ゼルビア 0－1 FC東京

京都サンガF.C. 0－3 横浜F・マリノス

清水エスパルス 1－4 セレッソ大阪

ガンバ大阪 1－1 ヴィッセル神戸

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 鹿島（70／＋25）

2位 柏（69／＋23）

3位 神戸（63／＋15）

4位 京都（62／＋19）

5位 広島（62／＋16）

6位 川崎F（57／＋15）

7位 町田（57／＋13）

8位 G大阪（54／－4）

9位 浦和（53／＋1）

10位 C大阪（52／＋7）

11位 FC東京（48／－7）

12位 福岡（45／－4）

13位 清水（44／－8）

14位 東京V（43／－14）

15位 岡山（42／－9）

16位 横浜FM（40／－2）

17位 名古屋（40／－11）

18位 横浜FC（32／－19）

19位 湘南（29／－27）

20位 新潟（23／－29）

◆■J1第37節の対戦カード

▼11月30日（日）

14:00 東京V vs 鹿島

14:00 町田 vs 名古屋

14:00 川崎F vs 広島

14:00 横浜FM vs C大阪

14:00 横浜FC vs 京都

14:00 湘南 vs 清水

14:00 新潟 vs 柏

14:00 神戸 vs FC東京

14:00 岡山 vs 浦和

14:00 福岡 vs G大阪