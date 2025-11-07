プレミアリーグは7日、10月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（POTM／月間最優秀選手）およびマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）を発表。マンチェスター・ユナイテッドのカメルーン代表FWブライアン・ムベウモとルベン・アモリム監督がそれぞれ選出された。

今夏の移籍市場でブレントフォードからマンチェスター・ユナイテッドに完全移籍を果たしたムベウモは、10月に行われたリーグ戦3試合で3ゴール1アシストを記録。アウェーのリヴァプール戦では開始62秒で電光石火の先制点をマークすると、続く第9節ブライトン戦では2ゴールを挙げるなど、攻撃陣を牽引する活躍を見せた。

一方、月間最優秀監督賞には、10月のプレミアリーグで3戦全勝を収めたアモリム監督が選出。昇格チームながら上位につけるサンダーランドを2－0で退けると、敵地アンフィールドで行われたリヴァプール戦は2－1で競り勝った。さらにホームで行われたブライトン戦は一時は1点差に迫られたものの、4－2で白星を挙げ、アモリム体制になってからの初の3連勝を達成した。

アモリム監督はプレミアリーグの公式サイトを通じ、「この賞は私のものではなく、選手たちのものだ。選手たちは良く努力した」と称えると「我々の目標は次の賞を獲得することだ。つまり、それは試合に勝つことだ」と今後の戦いへ意気込みを述べた。

なお、アモリム監督にとって今回が初受賞。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官としては2023年11月の前任のエリック・テン・ハフ氏以来となる。

■2025－26シーズンの月間最優秀選手

8月：ジャック・グリーリッシュ（エヴァートン）

9月：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

10月：ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

■2025－26シーズンの月間最優秀監督

8月：アルネ・スロット（リヴァプール）

9月：オリヴァー・グラスナー（クリスタル・パレス）

10月：ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）

