福岡ソフトバンクホークスは7日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表した。

チームを日本一に導いた小久保裕紀監督は、3年目の来季も続投が決定。今季ヘッドコーチを務めた奈良原浩氏は退任し、ヘッドコーチ職は空席となる。

三軍監督を務めた斉藤和巳氏が二軍監督に昇格し、四軍監督だった大越基氏が三軍監督に就任。四軍監督は設置されず、笹川隆コーチがチーフ兼守備走塁コーチとしてチームを指導する。

また、今季二軍でバッテリーコーチを務めた細川亨氏が一軍に昇格。長谷川勇也氏が一軍打撃コーチ兼スキルコーチに就任するなど、体制の一部が刷新された。

●2026年コーチングスタッフは下記の通り。

【一軍】

監督：小久保 裕紀

投手コーチ（チーフ）兼 ヘッドコーディネーター（投手）：倉野 信次

投手コーチ（ブルペン）：若田部 健一

投手コーチ（ブルペン補佐）：中田 賢一

野手チーフコーチ：村松 有人

打撃コーチ 兼 スキルコーチ：長谷川 勇也

内野守備走塁 兼 作戦コーチ：本多 雄一

外野守備走塁 兼 作戦コーチ：大西 崇之

バッテリーコーチ：細川 亨

【二軍】

監督：斉藤 和巳

投手チーフコーチ：小笠原 孝

投手コーチ：奥村 政稔

打撃コーチ：森笠 繁

内野守備走塁コーチ：金子 圭輔

外野守備走塁コーチ：城所 龍磨

バッテリーコーチ：髙谷 裕亮

【三軍】

監督：大越 基

投手チーフコーチ：フェリペ ナテル

投手コーチ：寺原 隼人

打撃コーチ：大道 典良

内野守備走塁コーチ：髙田 知季

外野守備走塁コーチ：高波 文一

バッテリーコーチ：清水 将海

【四軍】

チーフ 兼 守備走塁コーチ：笹川 隆

投手コーチ：牧田 和久

打撃コーチ：中谷 将大

コーディネーター（投手ファーム統括）：川越 英隆

コーディネーター（投手）：星野 順治

コーディネーター（野手統括）：荒金 久雄

コーディネーター（野手）：関川 浩一

コーディネーター（野手）：森 浩之

コーディネーター（野手）：井出 竜也

【関連記事】

【了】