福岡ソフトバンクホークスは7日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表した。
チームを日本一に導いた小久保裕紀監督は、3年目の来季も続投が決定。今季ヘッドコーチを務めた奈良原浩氏は退任し、ヘッドコーチ職は空席となる。
三軍監督を務めた斉藤和巳氏が二軍監督に昇格し、四軍監督だった大越基氏が三軍監督に就任。四軍監督は設置されず、笹川隆コーチがチーフ兼守備走塁コーチとしてチームを指導する。
また、今季二軍でバッテリーコーチを務めた細川亨氏が一軍に昇格。長谷川勇也氏が一軍打撃コーチ兼スキルコーチに就任するなど、体制の一部が刷新された。
●2026年コーチングスタッフは下記の通り。
【一軍】
監督：小久保 裕紀
投手コーチ（チーフ）兼 ヘッドコーディネーター（投手）：倉野 信次
投手コーチ（ブルペン）：若田部 健一
投手コーチ（ブルペン補佐）：中田 賢一
野手チーフコーチ：村松 有人
打撃コーチ 兼 スキルコーチ：長谷川 勇也
内野守備走塁 兼 作戦コーチ：本多 雄一
外野守備走塁 兼 作戦コーチ：大西 崇之
バッテリーコーチ：細川 亨
【二軍】
監督：斉藤 和巳
投手チーフコーチ：小笠原 孝
投手コーチ：奥村 政稔
打撃コーチ：森笠 繁
内野守備走塁コーチ：金子 圭輔
外野守備走塁コーチ：城所 龍磨
バッテリーコーチ：髙谷 裕亮
【三軍】
監督：大越 基
投手チーフコーチ：フェリペ ナテル
投手コーチ：寺原 隼人
打撃コーチ：大道 典良
内野守備走塁コーチ：髙田 知季
外野守備走塁コーチ：高波 文一
バッテリーコーチ：清水 将海
【四軍】
チーフ 兼 守備走塁コーチ：笹川 隆
投手コーチ：牧田 和久
打撃コーチ：中谷 将大
コーディネーター（投手ファーム統括）：川越 英隆
コーディネーター（投手）：星野 順治
コーディネーター（野手統括）：荒金 久雄
コーディネーター（野手）：関川 浩一
コーディネーター（野手）：森 浩之
コーディネーター（野手）：井出 竜也
