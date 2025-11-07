アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、来年6月に開催を控えるFIFAワールドカップ26への思いを語った。

ポルトガル代表はこれまでワールドカップに通算8回出場した。しかし、ワールドカップでの最高成績は1966年に残した3位で、前回の2022年ではベスト8で敗退。これまでポルトガル代表はワールドカップを制覇したことがない。

そのポルトガル代表で通算143得点を記録しているC・ロナウドは、今年6月に同代表を2度目のUEFAネーションズリーグ制覇に導き、FIFAワールドカップ26欧州予選でも4試合で5ゴールと得点を量産。同代表はグループFの首位に立っており、ワールドカップ出場決定まであと一歩のところにいる。

現在40歳のC・ロナウドは、イギリス人ジャーナリストのピアーズ・モーガン氏によるインタビューに応じ、「ワールドカップ優勝は夢か？ いや夢じゃないよ。1つだけ確かなのは、この瞬間を楽しむということ。そして、その時間こそが最も大切な瞬間なんだ。それに、僕たちはまだ予選を通過していない」とコメント。「アルゼンチンはメッシが現れる前に、たしか2回優勝した。そういう国は大きな大会で優勝することに慣れている。ブラジルが優勝しても世界は驚かないけど、ポルトガルが優勝したら？ 世界中が驚くだろう。でも、僕の考え方は違うんだ。もちろん優勝はしたいよ。競争する以上は勝ちたい。でも、自分の物事やサッカーに対する価値観を変えようとは思わないんだ」と、優勝が目標であるとしつつ、あくまでも一つひとつの瞬間を楽しむことが重要だと語った。

そして、自身に史上最高の選手と呼ばれる資格があるかと問われたC・ロナウドは「もちろんそう思うよ。多くの人が僕を“最高の1人”と思ってくれる。でもナンバーワンかどうかは、もう気にしていないんだ」と答え、次のように語った。

「僕たちはポルトガルに3つのタイトルをもたらしたんだ。これまで何もタイトルを獲ったことがなかったんだ。それで本当に幸せだ。ポルトガルは今までワールドカップで1度も優勝したことがない。でも優勝できる。もちろん、ワールドカップ優勝を目指して戦うつもりだよ」

「でも、それで僕という選手の価値が決まるわけじゃない。14歳から41歳までプレーしてきた僕を“史上最高”と呼ぶかどうか、6試合から7試合の大会で決まるなんて公平じゃない」

