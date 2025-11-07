アレン様 すがちゃんの第一印象は最悪!?「『あの男何なんだ、あれは？』と…」すがちゃんのラジオで初対面のエピソード、出演の裏側を明かす

ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00～29:00／AuDee・各Podcast毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。10月31日（金）の放送は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」登場！ 当番組への出演理由や、すがちゃんとの初対面エピソード……など盛りだくさんの内容でお届けしました。2014年に美容整形に大金をかけた「日本一の謎の整形男子」としてタレントデビューしたアレン様。その額、現在1億円越え。その後、バラエティ番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）の“アウト軍団”として活躍後、現在はテレビやYouTube、SNSを通して発信。9月には、アレン様の“初の経典”ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を出版。「ABEMA」「NewsPicks」などの番組にも出演しています。すがちゃん：みなさんこんばんは、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1です。本日も始めてまいりましょう。「ウチらのイイブン」。今月（10月）は5週目で、週替わりのパートナーをお呼びしています。アレン様：はい、みなさんこんにちは。私、大物マダムタレント、そして、“生きる幻”と勝手に自称しています、アレン様で～す！すがちゃん：お願いします！ まさかアレン様が「ウチらのイイブン」に来てくれたということで。アレン様：ラジオはほぼ初めてかな？すがちゃん：ゲストというよりは、同じパーソナリティーという並びでやらせてもらっています。なぜ受けていただいたんですか？アレン様：興味もちょっとあったし、あとね、基本的に私、出演料が合わないものは全てお断りするんですけど。すがちゃん：はい。アレン様：こんな安い仕事を持って来る所ってどんなんだろうと思って（笑）。すがちゃん：逆にいい度胸じゃねえかと（笑）。アレン様：でも、来たら来たで、なんかすごい、おもろい。すがちゃん：いや、嬉しい。ありがとうございます。ちなみに、僕のことは知ってくれていたりしたんですか。アレン様：私、多分実は1回、「お台場冒険王」（※フジテレビが主催する夏の大型イベント）でお会いしています。すがちゃん：そうです！ 覚えていてくれたんですか？アレン様：そのときにいたのは覚えていて。なぜ覚えたか言っていい？ ギャル2人（※すがちゃんの相方。ぱーてぃーちゃんの信子・金子きょんちぃ）が、収録が終わった後、私の控え室に来て「アレン様、お写真、絶対撮りたいです！」って言って撮りに来たんだけど、えっと……あなただけが来ない（笑）！すがちゃん：いやいやいや！アレン様：ここで覚えてます、ハッキリと。すがちゃん：いや、もちろん、僕も撮りたかったですけど。うちのギャルは結構行くんですけど、僕（も同じテンションで行ったら）失礼かなと思って一線引きました。僕の中の常識ストップでございます。アレン様：いいえ、あなた、ものすごく態度が悪くて（笑）。すがちゃん：そんなことない！ 確かにややちょっとスカし気味なところあるんですけど。アレン様：そのあとマネージャーに「あの男何なんだ、あれは？」と。で、うちのマネージャーも「そうですよね、アレン様。本当、バチ当たり者！」と（言っていました。（笑））。すがちゃん：今日、この番組のオファー受けてくれたけど、俺をボコしに来た（笑）。マズいぞ、これ（笑）！アレン様：っていうので、すがちゃんのことを覚えてます。でも、めっちゃ、こんなイケメンと思わなかった。今日メイクさん入れてガッツリ化粧してくりゃよかった～。すがちゃん：あ、本当ですか。僕かっこいいんですよ。アレン様：生で見たほうがすごいクールでいらっしゃる。すがちゃん：そうなんですよ。番組では他にも、アレン様の仕事哲学や自己ブランディング、若者の生きづらさや日本の賃金問題、芸能界で尊敬するマツコ・デラックスさんへの思いなどについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。＜番組情報＞番組名：ウチらのイイブン！放送日時：毎週金曜 27:00～29:00AuDee・各Podcast：毎週金曜29時頃配信予定パーソナリティ：すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）週替わりパートナー：パパラピーズ（1週目）、あいさ（2週目）、エレガント人生（3週目）、栗田航兵（OCTPATH）（4週目）※5週目パートナーは都度、番組Webサイト、SNSなどで発表しますハッシュタグ：#ウチイブAuDee番組ページ：https://audee.jp/program/show/300010420番組公式X：@uchiranoiibun番組公式Instagram：https://www.instagram.com/uchiranoiibun/番組公式LINE：@uchiibu番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchiibu