FC町田ゼルビアは7日、神村学園FW徳村楓大の2026シーズン加入が内定したことをクラブ公式サイト上で発表した。

町田のクラブ公式サイトには、次のように徳村のコメントが掲載されている。

「来シーズンよりFC町田ゼルビアに加入することが決まりました、徳村楓大です。幼い頃からの目標だったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のあるFC町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることを心から嬉しく思います。これまで支えてくれた家族、仲間、指導者の方々、そして自分に関わってくださったすべての方々への感謝を胸に、どんな時も全力で、自分らしいプレーしていきます。FC町田ゼルビアのファン・サポーターの皆さんと共に、チームの勝利のために全力で戦います。ピッチで結果を残せるよう、ひとつひとつのプレーに魂を込めて頑張ります。応援のほどよろしくお願いします！」

徳村は、2007年11月26日生まれの17歳。サガン鳥栖U－12およびU－15の在籍経験があり、現在は神村学園高等部に在学中だ。2024年の全国高等学校総合体育大会（インターハイ）では通算4得点を決めて神村学園の準優勝に貢献。大会優秀選手に選出された。また、高円宮杯 JFA U－18 サッカープレミアリーグWESTでは今季ここまで10得点を叩き出し、得点ランキング4位に位置している。