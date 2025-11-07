シャーロット・デ・ウィット、クラブカルチャーへの愛と原点を刻んだデビューアルバムを発表

”テクノの女王”として知られるベルギー出身DJ／プロデューサー、シャーロット・デ・ウィット（Charlotte de Witte）が、待望のセルフタイトル・デビューアルバム『Charlotte de Witte』を自身のレーベル〈KNTXT〉よりリリースした。

本作は、完売となったロサンゼルスでの公演シリーズ中に発表されたもので、11月5日にグラミー・ミュージアムで行われたトークイベント「A Conversation With Charlotte de Witte」を皮切りにスタート。『DJ Mag Top 100』では6年連続で”世界第1位（テクノ部門）”、総合第9位にランクインするなど、現在のテクノ・シーンを代表する存在としての地位をさらに確立している。

■「これはDJアルバム。私の世界への招待状」

25枚に及ぶEPリリース、歴史的なパフォーマンス、そして数々の受賞を経て、約15年間シーンを牽引してきたデ・ウィットは、本作で自身の音楽的アイデンティティを包括的に表現するという新たな挑戦に踏み出した。

「私は心からクラバーなんです。クラブこそが自由、つながり、アイデンティティを発見した場所。ダンスフロアでの共有された瞬間がなければ、今の私はいません。だからこそこのアルバムはその世界に深く根ざしています。これはDJアルバム。単なるトラック集ではなく、私が誰で、どこから来て、何が私を駆り立て続けているのか――つまり、ダンスフロアを反映したものなんです」

さらに彼女は、「幅広い層への訴求を考えすぎず、純粋に自分のために創ることが解放的だった」と語り、「生々しく、リアルで、エモーショナル。これが私です」と続けている。

■アルバム詳細とハイライト

アシッド・テクノの定番曲「The Realm」、オルガンがリードする「No Division（feat. XSALT）」、そしてComma Deeをフィーチャーした「The Heads That Know」などを収録。全11曲から成るアルバムは、Vogue、BBC 6 Music、Resident Advisor、DJ Mag、Mixmag、Rolling Stone、Billboardなど国内外の主要メディアから絶賛されている。

■世界各地での”シティ・テイクオーバー”と快進撃

ニューヨーク、ロンドン、ロサンゼルスで開催されたポップアップ公演シリーズ”シティ・テイクオーバー”は、すべて即完。さらに、彼女は〈Tomorrowland〉のメインステージでオープニングとクロージングを務めた初のアーティストとしても歴史に名を刻んだ。

また、『ELLE』ベルギー版の表紙を飾り、母国の〈Flanders Expo〉では2026年2月6日に公演を開催予定。チケット即完を受けて翌7日の追加公演も決定し、両日合わせて約2万3千人を動員予定だ。これらの公演は、デビュー15周年を記念する祝祭的なステージとなる。

Charlotte de Witte（シャーロット・デ・ウィット）

ニュー・アルバム『Charlotte de Witte』

配信中

レーベル：KNTXT

配信リンク：https://cdw.lnk.to/Album

Tracklist

1. The Realm

2. No Division feat. XSALT

3. Vidmahe

4. Memento Mori

5. Become

6. The Heads That Know feat. Comma Dee

7. Higher

8. Domine

9. After The Fall feat. Lisa Gerrard

10. Hymn

11. Matière Noire feat. Alice Evermore