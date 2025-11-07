プレックスは、『秘密戦隊ゴレンジャー』より「EX三輪車 秘密戦隊ゴレンジャー アカレンジャー Aタイプ」(10,780円)、「EX三輪車 秘密戦隊ゴレンジャー(アオレンジャー＋キレンジャー／ミドレンジャー＋モモレンジャー) Aタイプ」(各15,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月7日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。

2026年5月発送予定「EX三輪車 秘密戦隊ゴレンジャー アカレンジャー Aタイプ」(10,780円)

2026年5月発送予定「EX三輪車 秘密戦隊ゴレンジャー(アオレンジャー＋キレンジャー／ミドレンジャー＋モモレンジャー) Aタイプ」(各15,180円)

懐かしくレトロなゼンマイ式三輪車に乗ったソフビフィギュア、EX三輪車シリーズに『秘密戦隊ゴレンジャー』よりアカレンジャー、アオレンジャー＋キレンジャー／ミドレンジャー＋モモレンジャーが登場。

車輪、カウルやマフラー、ライトなどの車体もキャラクターに沿ったデザインで、デフォルメもキュートなフィギュアながらも、そのキャラクターの特徴を細部の造型で表現している。

三輪車の本体、ホイールやおりんなどもそれぞれのキャラクター用のカラーリング、カウルやマフラーにライトパーツなど、細かい造形がファンを魅了。三輪車はゼンマイを回し走行が可能で、車輪も可動し、おりん部分がチリンチリンと音が鳴る。前輪の角度を変えることにより、進行方向を変更できる。

なお、アオレンジャー＋キレンジャー／ミドレンジャー＋モモレンジャーは、EX三輪車では初のサイドカー仕様となっている。

(C)石森プロ・東映