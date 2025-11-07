ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第4節が6日に行われ、ザルツブルク（オーストリア）とゴー・アヘッド・イーグルス（オランダ）が対戦した。

ここまで3試合を消化したリーグフェーズで3連敗を喫し、未だ勝ち点「0」の下位に沈むザルツブルク。今節はEL初勝利を狙い、ホームでゴー・アヘッド・イーグルスと激突する。なお、日本代表に初選出された北野颯太は中盤の一角として先発出場を飾った。

前半をスコアレスで折り返した一戦は、59分にザルツブルクが均衡を破る。ゴー・アヘッド・イーグルスを相手ボックス周辺に押し込みつつ、ヤコブ・ラスムッセンが左サイドのアレクサ・テルジッチに展開。ダイレクトでゴール前にラストパスを入れると、ヨルベ・フェルテセンがニアで合わせて先制弾を挙げた。

ホームチームが攻勢を強めるなか、62分にはペナルティエリア手前で北野が左足を一振り。グラウンダーのシュートは枠を捉えたものの、GKの好セーブに阻まれた。65分にはシュテファン・ライナーが右サイドをドリブルで運び、ボックス正面の北野にパス。巧みなコントロールからゴールを狙うが、強烈な一撃はまたもGKに弾かれてしまう。

その後、北野は68分に交代。結局、80分に追加点を奪ったザルツブルクが2－0で勝利し、今大会初白星を掴んだ。次節は27日に行われ、ザルツブルクはアウェイでボローニャ（イタリア）と対戦。ゴー・アヘッド・イーグルスはホームでシュトゥットガルト（ドイツ）と対戦する。

【スコア】

ザルツブルク 2－0 ゴー・アヘッド・イーグルス

【得点者】

1－0 59分 ヨルベ・フェルテセン（ザルツブルク）

2－0 80分 アレクサ・テルジッチ（ザルツブルク）