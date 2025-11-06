バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが、クラブ・ブルッヘ戦でのゴールを振り返った。6日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が行われ、バルセロナは敵地でクラブ・ブルッヘと対戦した。試合は開始早々の6分にホームチームが先制したものの、その2分後にフェラン・トーレスが同点弾をマーク。17分に勝ち越しを許したバルセロナだったが、61分にヤマルの得点で再びスコアを振り出しに戻す。3分後にはまたもクラブ・ブルッヘにリードを奪われたが、77分にオウンゴールで追いつき、3－3でタイムアップを迎えた。

圧巻のパフォーマンスでチームを牽引したヤマルは、「今はとても良い状態で、とても落ち着いている」と自身のコンディションについて言及。「恥骨炎のことや、僕が落ち込んでいるといった話がたくさん出ていたが、全部嘘だった」と一部メディアによる報道を否定し、「これまでと同じように、とても幸せで自分のことに集中していた。再び努力してこのレベルでプレーできるようにすること、それが僕が一番快適で一番楽しめる状態なんだ」と語っている。

また、巧みな個人技から生まれたクラブ・ブルッヘ戦での得点が、元バルセロナFWリオネル・メッシ（現インテル・マイアミ）と比較されたことに対し、「メッシはこういうゴールを何千回も決めてきた。僕と比べることなんてできない」と謙虚な姿勢で発言。「ただ自分自身を成長させて、自分の道を歩みたい。そして、これからもこういうゴールをたくさん決められたらいい」と意欲を明かした。

一方、ドローで終えた試合そのものについては、「少し苦い気持ちが残る」と悔しさを口に。続けて、「もちろん僕たちはバルサだから常に勝たなければならないが、もう次のリーグ戦のことを考えている」と述べつつ、「3失点して勝つのは難しい。そこを改善していかなければならないし、それを今考えている」とと締めくくった。



