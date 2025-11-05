元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で3日に公開された動画に出演。日本ハム入団当初の自身の発言を振り返った。

中田翔氏

「白い恋人」と「すすきの」

ドラフト1位で日本ハムに入団した中田氏だが、「俺が無知だから、北海道日本ハムファイターズってどこ? みたいな。北海道って付いてるくらいだから、北海道なんやろうなみたいな。そん感じで思ってて、入団会見して、いざプロスタートですってなったら、(2軍は)千葉やん? 俺、ダマされたわと思ったもん、はじめ(笑)」と話すほど、プロ野球の情報には疎かったようだ。

この話を受け、杉谷拳士氏が「入ってきたとき、ファイターズの印象は特になかったんですか?」と改めて尋ねると、中田氏は「特にない」と即答。また、杉谷氏が「会見で白い恋人……」と水を向けると、中田氏は「そう! イメージがなさすぎて、北海道日本ハムファイターズってっどこやねんと思ってたから。『北海道日本ハムファイターズの印象は?』って聞かれたんかな? 俺、分からんから、『白い恋人とすすきのです』って言ったんよ」と振り返る。

これには杉谷氏も思わず「最悪。18歳で最悪」とツッコミ。中田氏も「18歳がすすきの発言はあんまりよろしくないじゃんか? 飲み屋街とかやから」と当時の自身の回答に苦笑いを浮かべた。

さらに、中田氏は「白い恋人がたまたま、その時期は販売できない状態だったんだと思う。たしか。(それで)両方一面に、こいつ大丈夫か? みたいな感じで新聞に載って」と補足した上で、「でも、あとから、白い恋人からめっちゃお礼を言われたというか」「家にめちゃくちゃ送ってきてくれたのを覚えてる。白い恋人好きやからうれしいやん」としみじみと明かしていた。