今日の運勢は？ ★11月5日（水） 12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月5日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月5日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？ステップアップするのに最適な日。体力づくりのための運動やスキルアップのための勉強を始めてみると良いでしょう。クリエイティブな作業ほど楽しめそう。自信がつくと恋愛にも良い影響が。今日は、やる気があって朝から良い気分で過ごせそう。好きなことから順に取り組んでいくのも良いでしょう。ハッピーな気持ちでいると、長らく会っていなかった人から連絡などが来る予感。これまで見向きもしなかったことにチャレンジしたくなるかも。身近な人を頼ると良いアドバイスが聞けそうです。気になることは調べ、ふと思い出した相手には連絡をしてみましょう。パートナーや恋人が真剣に取り組んでいることに興味がわいてきそう。二人でいるときに話題に出せば、相手も熱心に話してくれるようです。何か協力できることがあれば手伝ってみると良いでしょう。いつもなら面倒に感じることが、今日はすんなり行えそう。新しい方法も思いつきそうなので、試してみると良いでしょう。SNSなどを見て他の人のやり方を取り入れてみるのもおすすめ。今日は色々な人と接してみると◎会話はあなたが盛り上げ役になると、場の雰囲気が良くなるようです。赤やピンクはラッキーカラー。いつもより華やかなファッションで恋愛運もアップ。日ごろから大切に思っている相手に連絡をしてみましょう。もし会えるようならば、ちょっとしたプレゼントを用意しておくのもアリ。一緒に過ごせる時間を大切にすると良いでしょう。今日は、いつも通りに過ごしてみると◎目標などを達成するために焦ってしまうと、うっかりミスなどしてしまいそうなので気をつけて。好きな人と接したり、お気に入りのカフェでリラックスを。色々な考え事が進むようです。周りを大切にしたくなる想いも深まることでしょう。時間をかけて行っていることは、少しずつ成果が出てくるようです。先回りをせず、じっくり向き合うと◎仲間と協力すると上手くいきそう。自分の意見を伝えるためにも、丁寧なコミュニケーションを心がけると良いでしょう。いざという時は、周りの人があなたをサポートしてくるようです。周りから期待されて、がむしゃらに頑張る一日になりそう。充実感はありますが、ちょっと疲れが出てしまいそうなので、セルフマッサージを行うなど身体を労るようにしましょう。なぜか誤解が生まれてしまうなど、思い通りにならないこともありそう。勢いで行動するのではなく、慎重になると良いでしょう。夜は、暖かい部屋でお気に入りのドラマなどを観てリフレッシュを。感情が激しいと感じたら、一呼吸おくようにしましょう。何かを決めるときは、数日経ってから改めて考えてみると良いかも。無理はしないように心がけて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/