日本サッカー協会（JFA）とJリーグは4日、11月6日から18日にかけて行うイングランド・ウェールズ遠征のメンバーを発表した。

今回の活動は、JFAとJリーグが協働で実施するポストユース年代の強化施策の一環として行われるもの。11月6日から9日までは「U－18 Jリーグ選抜」として、10日から18日までは「U－18日本代表」として活動する。

U－18 Jリーグ選抜の遠征にはJリーグのグローバルフットボールアドバイザーに就任したロジャー・シュミット氏も帯同し、クイーンズ・パーク・レンジャーズFCと対戦。一方、U－18日本代表としては、U－18ウェールズ代表、U－18ドイツ代表、U－18アメリカ代表との試合を予定している。

今回発表されたメンバーは以下の通り。

▼GK

12 小川煌（サンフレッチェ広島F.Cユース）

1 イシボウ拳（セレッソ大阪U－18）

▼DF

17 佐藤海宏（鹿島アントラーズ）

5 秦樹（横浜FCユース）

3 酒井舜哉（RB大宮アルディージャU18）

16 林駿佑（川崎フロンターレU－18）

4 佐々木将英（FC東京U－18）

6 鈴木楓（FC東京U－18）

2 大川佑梧（鹿島アントラーズユース）

19 千田遼（ファジアーノ岡山）

▼MF

15 池田季礼（サガン鳥栖U－18）

8 山本天翔（ガンバ大阪ユース）

7 深田京吾（浦和レッドダイヤモンズユース）

10 今井健人（東京ヴェルディユース）

20 青木壱清（愛媛FC U－18）

14 中積爲（ガンバ大阪ユース）

9 井本修都（アルビレックス新潟U－18）

▼FW

18 尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京U－18）

11 大西利都（名古屋グランパスU－18）

13 恩田裕太郎（川崎フロンターレU－18）