日本サッカー協会（JFA）とJリーグは4日、11月6日から18日にかけて行うイングランド・ウェールズ遠征のメンバーを発表した。
今回の活動は、JFAとJリーグが協働で実施するポストユース年代の強化施策の一環として行われるもの。11月6日から9日までは「U－18 Jリーグ選抜」として、10日から18日までは「U－18日本代表」として活動する。
U－18 Jリーグ選抜の遠征にはJリーグのグローバルフットボールアドバイザーに就任したロジャー・シュミット氏も帯同し、クイーンズ・パーク・レンジャーズFCと対戦。一方、U－18日本代表としては、U－18ウェールズ代表、U－18ドイツ代表、U－18アメリカ代表との試合を予定している。
今回発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
12 小川煌（サンフレッチェ広島F.Cユース）
1 イシボウ拳（セレッソ大阪U－18）
▼DF
17 佐藤海宏（鹿島アントラーズ）
5 秦樹（横浜FCユース）
3 酒井舜哉（RB大宮アルディージャU18）
16 林駿佑（川崎フロンターレU－18）
4 佐々木将英（FC東京U－18）
6 鈴木楓（FC東京U－18）
2 大川佑梧（鹿島アントラーズユース）
19 千田遼（ファジアーノ岡山）
▼MF
15 池田季礼（サガン鳥栖U－18）
8 山本天翔（ガンバ大阪ユース）
7 深田京吾（浦和レッドダイヤモンズユース）
10 今井健人（東京ヴェルディユース）
20 青木壱清（愛媛FC U－18）
14 中積爲（ガンバ大阪ユース）
9 井本修都（アルビレックス新潟U－18）
▼FW
18 尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京U－18）
11 大西利都（名古屋グランパスU－18）
13 恩田裕太郎（川崎フロンターレU－18）