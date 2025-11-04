リシャール・ミルが恒例のチャリティーオークションを開催｜今年は2モデルを出品！

リシャール・ミルは、2011年に発生した東日本大震災復興支援チャリティの開始以降、毎年チャリティーオークションの開催を続けているが、本年も国内外問わず様々な団体へのチャリティ活動を目的にオークションを開催する運びとなった。

【画像】オークションに出品されるディディエ・ドログバとシャルル・ルクレールの2モデル（画像4点）

今回は、リシャール・ミル ファミリーで元サッカー選手のディディエ・ドログバのサイン入り愛用モデル「RM 65-01 オートマティック スプリットセコンドクロノグラフ」と、F1ドライバーのシャルル・ルクレールの愛用モデル「RM 72-01 オートマティック フライバック クロノグラフ」の計2本が出品されている。

RM 65-01 オートマティック スプリットセコンドクロノグラフ

ディディエ・ドログバ プリントサイン入りユニークピース

自動巻き、縦 49.94×横 44.50×厚み 16.10mm、ホワイトクオーツ TPT®ケース＆ベゼル、

約60時間パワーリザーブ

参考価格 :326,000CHF(スイスフラン)

RM 72-01 オートマティック フライバック クロノグラフ

シャルル・ルクレール プロトタイプ

自動巻き(自社製キャリバーCRMC1)、縦 47.34×横 38.40×厚み 11.68mm、

ホワイト＆レッドクオーツ TPT®ケース＆ベゼル、約50時間パワーリザーブ

参考価格 :285,000CHF(スイスフラン)

オークションの開催期間は、2025年10月2日(木) ～ 11月16日(日) 19時まで。各ブティックにて申し込みを受け付けている。なお、オークション方式は印入札方式 ファーストプライスオークションとなっている。

チャリティオークション開催概要

オークション方式：封印入札方式 ファーストプライスオークション

お申込み受付期間：2025年10月2日(木) ～ 11月16日(日) 19時

各ブティックにてお申込み受付

寄付先：能登半島復興支援 他

※落札金額はリシャールミルジャパン財団ホームページにて発表いたします。

※落札者様へは、ご入札いただいた店舗よりご連絡させていただきます。