大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ（WS）前、主力リリーフのアレックス・ベシア投手が家庭の事情でロースター外になったことが話題となった。これまでに詳細は明らかにされていないが、状況はかなり深刻かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

チームはWS第1戦前、ベシアについて「彼と妻のケイラさんは、非常に個人的な家族の問題に深く向き合っている」と発表。また、デーブ・ロバーツ監督は第7戦前に「アレックスとケイラさんが経験したことは、悲痛という言葉では言い表せないほどだ」と言及したが、現時点ではこれ以上の情報は明かされていない。

同メディアによると、チームは日本時間4日に地元ロサンゼルスでWS優勝パレードを行ったが、「誰もベシアについて言及しなかった」とのこと。これに対し、一部ファンからは「今日、誰もベシアの名前を出さなかったのが信じられない…。“これはベシアのために”みたいな一言すらないなんて、マジでどうなの」、「ドジャースの誰ひとりとして、今季のベシアの貢献について触れなかった。家族のプライバシーを侵害することなく、簡単にできたはずなのに。正直、とても残念だ」といった声も上がっているという。

ただならぬ状況が続いているベシアだが、少しでも事態が好転することを願うばかりだ。

【関連記事】

【了】