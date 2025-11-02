ロサンゼルス・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地での『MLBワールドシリーズ2025』第7戦でトロント・ブルージェイズと対戦。延長11回までもつれた試合は、5-4で勝利。対戦成績4勝3敗となり、球団史上初の世界一連覇を達成した。この試合で、ドジャースのパフォーマンスはどうだったのだろうか。ここでは、WS第6戦に出場したドジャースの選手・監督を採点する。

野手陣の評価は？

1番（指）大谷翔平 5打数2安打1四球

評価：60点 得点には繋がらなかったが、計3度出塁とリードオフマンの役割を果たした。

2番（捕）ウィル・スミス 6打数2安打1打点1本塁打

評価：90点 延長11回に値千金の決勝ホームラン。攻守に渡ってチームの勝利に貢献した。

3番（一）フレディ・フリーマン 6打数1安打

評価：20点 走者を置いた場面での打席が多かったが、チャンスで2度凡退するなど苦しんだ。

4番（遊）ムーキー・ベッツ 3打数0安打2四球

評価：20点 2つの四球を選んだが、三塁に走者がいるチャンスではいずれも凡退した。

5番（三）マックス・マンシー 3打数3安打1打点1本塁打1四球

評価：90点 1点差へ迫るソロ本塁打を含む猛打賞の活躍。クリーンアップ起用に応えた。

6番（右）テオスカー・ヘルナンデス 3打数0安打1打点

評価：50点 ヒットはなかったが、3点を先制された直後、反撃の狼煙を上げる犠牲フライを打ち上げた。

（中）ジャスティン・ディーン 0打数0安打

評価：プレー機会が少ないため採点不可

7番（中）トミー・エドマン 3打数0安打1打点

評価：50点 犠飛で打点を記録。安打性の打球もあったが、相手の好守に阻まれた。

（中右）アンディ・パヘス 1打数0安打

評価：60点 9回サヨナラのピンチで中堅の守備に就き、ファインプレーで3アウト目を掴み取った。打撃では勝ち越しのチャンスで凡退。

8番（左）キケ・ヘルナンデス 5打数1安打

評価：30点 ヒット1本を放ったが、目立つ活躍はなかった。

9番（二）ミゲル・ロハス 5打数2安打1打点1本塁打

評価：90点 土壇場の最終回に起死回生の同点ホームラン。9回サヨナラのピンチでは好守を見せ、再三チームの窮地を救った。

（二）キム・ヘソン

評価：プレー機会が少ないため採点不可

投手陣・監督の評価は？

（投）大谷翔平 2回1/3（51球）、被安打5、与四死球2、奪三振3、失点3

評価：20点 3回に先制3ランを献上して降板。大一番の先発マウンドだったが、悔しい結果となった。

（投）ジャスティン・ロブレスキ 1回1/3（21球）、被安打2、与四死球1、奪三振2、失点0

評価：60点 大谷の後を受け、回跨ぎの無失点投球。走者を残してマウンドを降りたが、役割は果たした。

（投）タイラー・グラスノー 2回1/3（38球）、被安打3、与四死球0、奪三振2、失点1

評価：40点 得点圏に走者を置いた場面で連日のリリーフ登板。最初のピンチは凌いだが、次イニングに手痛い失点を喫した。

（投）エメ・シーハン 1回0/3（20球）、被安打2、与四死球0、奪三振2、失点0

評価：50点 回跨ぎの2イニング目は、先頭にツーベースを許し降板。スネルの好リリーフで失点はなかった。

（投）ブレイク・スネル 1回1/3（28球）、被安打1、与四死球1、奪三振2、失点0

評価：60点 最初のイニングはピンチを凌ぐ好リリーフ。続投した9回はランナーを出してマウンドを降りたが、山本の好救援で無失点となった。

（投）山本由伸 1回2/3（20球）、被安打0、与四死球1、奪三振0、失点1

評価：100点 第6戦の勝利投手が異例の連投。9回サヨナラのピンチを凌ぐと、最後までマウンドを守り切り、見事に2試合連続勝利投手となった。

デーブ・ロバーツ監督

評価：80点 前代未聞となる山本の連投を決断。パヘスの守備固め起用など、髄所に采配が光った。

【関連記事】

【了】