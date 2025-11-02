リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2025年11月運勢ランキング」を発表した。

2024年11月運勢ランキング

12位「魚座」

12位は魚座

魚座さんの魅力が、輝き始める時期。その輝きに気づいた人から告白されたり、魚座さん自身の趣味が仕事につながったりと、良い展開も期待できます。

少し、迷いを感じる時はその場のリーダーだと思える人に相談を。解決につながります。

また、転職や副業を始めることを考え出すことにも向く時期です。周りの人や、専門書から情報を集め、魚座さんなりのビジョンを固めていくと良いでしょう。

お金は使いすぎに注意して。特に誰かの相談にのりながら、お茶やご飯をすると出費がかさみがちなので、注意しましょう。

また、恋愛においてはなぜか、過去の失敗を思い出しがち。迷わず、親しい人に聞いてもらって正解です。前向きな気持ちを取り戻せます。

11位「水瓶座」

11位は水瓶座

あらゆる面でチャンスに恵まれる1か月。うまくいけば、転職や昇進、結婚、カップル成立等が見込める時期です。

また、応募したことすら忘れていたキャンペーンに当選する等、驚くようなところからお金が入る見込みもあります。

大きな動きを期待していない水瓶座さんも、何事もサクサクとうまくいくことを実感できそう。

うまくいっている時こそ、周りには謙虚に優しく接しましょう。特に、後輩さんや飯他の人の面倒を見てあげると、さらなるツキを呼び込めるはずです。

少し「どうしようかな？」と迷った時には、過去の成功例をヒントにすると乗り切れます。

10位「双子座」

10位は双子座

整理整頓にツキのある時期。早めに大掃除をするのも手です。売却したら良いお値段になるものが見つかったり、へそくりが出てくる可能性もあります。

また、人間関係やお金の使い方、ボディメイクやおしゃれの方法等、ありとあらゆる場面の見直しに向く時期です。

特に腐れ縁だと感じる相手、一緒にいて楽しくない相手とは、徐々に距離を置いて。新たな良いご縁を招き入れることに役立ちます。

「この人と付き合い続けて良いのかな？」等と、迷いや不安を感じる時には図書館や美術館を訪ねて。

冷静さや、美しいものを見極める目を伸ばし、最良の道に気づかせてくれるでしょう。

9位「牡牛座」

9位は牡牛座

隠れていた「自分の本心」に気づく時。「あのコスメが欲しかった」「この部屋、あの色の壁にしたかった」等、様々なことに気づきそうです。

小さなことから「あなたの本心」を叶えましょう。「昔は買えなかったけれど、今ならば買えるもの」があれば、家計に影響を及ぼさない程度に買ってみて。

協力者を集めたり、転職を考えるのも良いでしょう。

仕事はあなたのペースで進めれば、スムーズに進むはず。違和感は見過ごさず、すぐに対応すると、ミスを防げるでしょう。

休日は、懐かしいものに触れてみて。アニメやおやつ等、何でも大丈夫です。運気アップにつながります。

8位「蠍座」

8位は蠍座

恋愛運は、月前半と後半で大きくムードが変わります。前半はパートナーや恋人を頼って正解。仕事で活躍する場面が増える分、癒してもらいましょう。

後半は、蠍座さん自身がデートプランを提案する等、ある程度リードしたい時期です。特にシングルさんは、積極的に出会いの場に出かけましょう。

職場では、後輩や若手の指導をする回数が増える見込み。「何か違和感。うまくいっていない」と思ったら、指導方法を見直すとうまくいくでしょう。

なお、「自分の趣味じゃないな」と思うものを頂いたら、1度、専門店で鑑定を受けて。意外と高値がつく可能性があります。

7位「天秤座」

7位は天秤座

過去に触れることにツキのある時期。掃除をしたら、引き出しの奥からお金が出てきた。日記を見返したら今の悩み事の解決の糸口があった。こんなことの起きやすい時期です。

また、家族や親しい人から何かを相続する可能性もある時です。少し帰省には早いですが、まめに連絡を取るとよいでしょう。

お金に恵まれたら、貯金はしつつ、気になることの勉強に充てて。天秤座さんの魅力を開花させるでしょう。

恋愛面では、結婚や復活愛の可能性が高まる時。「こんな結婚式がしたい」「こんなデートがしたい」といった願いを、叶えやすい時期です。積極的に提案しましょう。

6位「蟹座」

6位は蟹座

プライベート面もそれ以外の面も、大きく変化しやすい時期。突然、身近な人が異動や介護休暇等に入り、担う仕事が変わるといったこともあるでしょう。

また、あなたがきっかけを作れば、結婚の話も進みやすい時。状況を見極め、切り出してみましょう。

いずれも人とのコミュニケーションの仕方、距離感を見直すと順調に進められるはずです。

お金にはツキがあります。過払い金の還付、保険等の満期支払いがあったりする見込み。 。 ある程度は貯金しておき、残りはステップアップのために使いましょう。出費の際には、契約書類や見積もりをよく確認するのがおすすめです。

5位「乙女座」

5位は乙女座

何かと「お誘い」を受けやすい1か月。飲み会や旅行に限らず「この仕事は乙女座さんにお願いしたい」と声を掛けられることも。

頼られたら応じたい乙女座さんですが、自分の時間は何としてでも確保しましょう。頭と心の整理をし、健康を保つことで、忙しい時期も無事に乗り切りやすくなります。

恋愛は出会いのチャンス。シングルさんであれば、紹介から交際に発展する可能性もあります。交際相手がいる方は、相手をリードして正解です。

金運は好調。昔、欲しかったけれど買えなかったものや、社会貢献に関する知識を仕入れることに使うと、大きく戻ってきやすくなります。

4位「獅子座」

4位は獅子座

何事に対しても、やる気の盛り上がる時期。「恋も仕事も勉強も、友人との時間も大切にしたい！」と前のめりになるでしょう。

お金と恋愛には特にツキのある時期です。特に、年上や目上の方とのお付き合いを大切にすると、臨時収入や恋人候補の紹介を得られる可能性も。

「習う・教えていただく」姿勢で接しましょう。

また、土足で獅子座さんの心に踏み込むような人とは、距離を置いて。どんどん「やりたいこと」の実現に近づく可能性があります。

それだけに「やるべきこと」は1度で終わらせましょう。出張費の精算や、出願書類等の捺印忘れや記入漏れに注意して正解です。

3位「牡羊座」

3位は牡羊座

「あなたこそがリーダー！」の1か月。周りの人をリードしたり、指導したりする時間が増えるでしょう。あなたの感覚、考えを大切にして正解です。

「やっぱりあなたは頼れる人ね！」「あなたの力を借りたい」と言われる回数も増えるでしょう。

不安や疑問を抱いた時は、周りと自分の意見を擦り合わせる時間を持って。「こうあるべき」を打ち破り、新たな世界につながる視点を手にできます。

月が後半に進むにつれ、なぜか過去のことが気になる見込み。そんな時ほど、周りと会話をしましょう。

「今の思い・状態」と「過去」を明確に分けて話すと、新たな発見を得られるはずです。

2位「射手座」

2位は射手座

大きな転機がやってきやすい時期。婚約、結婚、転職、昇進等のあり得る時期です。 突然プロポーズされて「そんな素振り、全然なかったじゃん！」と驚くこともあり得ます。

ラッキーパーソンは年上さん。こまめに相談して、うまく変化の波に乗ると良いでしょう。

また、あきらめていたことが叶いやすい時期。お金が戻ってきたり、1度ボツになった案が採用されたりといったことが起きやすい時期です。

こちら、迷いや焦りが生まれたら、年上さんに相談すると良いでしょう。

なお、お金はなるべく現金払いにして。領収書は保管しておきましょう。金運アップにつながります。

1位「山羊座」

1位は山羊座

山羊座さんの魅力が輝く時期。与えられた役割を、求められた以上のクオリティでこなして、称賛されることもあるでしょう。

星回りの影響でケアレスミスは起きやすい時期なので、確認作業は必須です。

なお、理解しづらい人が現れたら、過去の似た人を思い出して。意外と上手に付き合えるでしょう。

「これをやりたい！」が生まれたら、お金にする方法を考えて正解。地道に計画を練れば、早期の実現も夢ではありません。

恋愛は、仲間と呼べる人が助けてくれる見込み。お金が戻ってくる見込みがあるので、助けてもらったら額は小さくてもお礼をしておくと良いでしょう。