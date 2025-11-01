モナコに所属する元フランス代表MFポール・ポグバが、トレーニングの際に足首を捻挫し、パリFC戦を欠場するようだ。10月31日、フランスメディア『RMC』が伝えている。

現在32歳のポグバは2022年7月にマンチェスター・ユナイテッドからユヴェントスに移籍。しかし2023－24シーズン、セリエA開幕節のウディネーゼ戦で実施されたドーピング検査で陽性反応が確認され、最終的に18カ月間の出場停止処分を下された。

2023年9月のエンポリ戦を最後にプレーしていないポグバは、今年6月にモナコへ加入し、キャリア再始動への第一歩を踏み出した。だが、モナコに加入してからまだ試合に出場してはいない。モナコを率いるセバスティアン・ポコニョーリ監督は、「ポール（・ポグバ）は昨日のトレーニングで足首を負傷した。ケガの程度はまだわからないが、明日欠場することは確かだ。足首を少し捻挫したのだと思う。さらなる検査の結果を待つ必要がある」と、11月1日に行われるリーグ・アン第11節のパリFC戦を欠場すると明言した。

また、ポコニョーリ監督は「彼も『簡単じゃない』と言っていたが、私は物事を客観的に、ポジティブに捉えようとしている。彼は長い間プレーできなかった。あと2週間欠場したとしても、大したことはないと考えるようにしている。もちろん、彼はプレーを望んでいるが、復帰は少し遅れる。目標は代表ウィークが終わったらプレーできる状態を整えることだ」と、ポグバを急いで復帰させることはないと語った。

